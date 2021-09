Ekkor jelentik be Bottas és Russell 2022-es csapatát! – francia sajtó

Továbbra sincs hivatalos bejelentés arról, hogy ki fogja vezetni jövőre a Lewis Hamilton melletti Mercedest, viszont a legtöbb sajtóorgánum szerint már eldőlt, hogy George Russell lesz a befutó, Valtteri Bottas pedig az Alfa Romeóhoz igazol.

Így tudja az általában jól értesült francia Canal+ is, amely csatorna ráadásul azt is tudni véli, hogy mikor érkeznek a bejelentések. Szerintük Bottas Alfa Romeóhoz való szerződését hétfőn jelentik be, Russell Mercedeshez való érkezését pedig kedden.

Hogy tényleg így történik-e, azt hamarosan megtudjuk, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff annyit mondott, amikor arról kérdezték, hogy Monzában érkezik-e a bejelentésük, hogy jó esély van rá, 50 százalék az esély a bejelentésre.

