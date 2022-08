Per és óvás helyett: ilyen kompromisszum születhetett a 2023-as F1-es szabályrendszerrel kapcsolatban

A 2022-es Forma-1-es Magyar Nagydíjat megelőzően komoly vita alakult ki a csapatok között az autók pattogásának megszüntetését célzó szabályváltoztatásokkal kapcsolatban. A Belga Nagydíjtól életbe lépő technikai direktíván felül az FIA eredeti tervei szerint 25 milliméterrel emelték volna meg az autók padlólemezének szélét.

A szabályváltoztatásért elsősorban a Mercedes kampányolt az FIA-nál a pilóták biztonságát szem előtt tartva, azonban 6 másik csapat nehezen fogadta el ezt a magyarázatot, amikor a szezon második felére már egyáltalán nem jelent komoly problémát az év elején látott delfinezés és pattogás.

A Motorsport.com értesülései szerint különösen nagy felháborodást azért okozott az FIA által is belengetett 25 milliméteres emelés, mert a Mercedes delegációja a technikai igazgatók delfinezéssel kapcsolatos megbeszélésén pont ugyanekkora emelést javasoltak.

A Magyar Nagydíjra a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto már odáig is elment, hogy kinyilvánította: amennyiben az FIA átviszi az eredeti tervét, és nem egyeztet az azt ellenző csapatokkal, a Ferrari minden tőlük telhetőt meg fog tenni, hogy keresztbe tegyenek a szabálymódosításnak.

2023 Proposal rules front view Fotó készítője: Giorgio Piola

Annak érdekében, hogy a még nyilvánosabb vitát elkerüljenek, a Motorsport.com értesülései szerint végül sikerült kompromisszumot kötnie a csapatoknak és az FIA-nak. Ennek értelmében nem 25 mm-rel, hanem csak 15-tel emelik meg a padlólemezek szélét, 10 mm-rel megemeli a diffúzor kezdetének vonalát is, miközben a diffúzor oldalfalát végül nem bolygatják meg.

Az természetesen kérdéses, hogy ezzel a kompromisszummal elégedett-e bárki is, de az F1 nem engedhette meg magának, hogy a csapatok legalább fele (az AlphaTauri álláspontja messze nem volt annyira erős, mint például a Ferrarié) továbbra is nyilvánosan kritizálja a sportot, miközben igyekszik az egyébként a pilóták szerint is jól sikerült 2022-es szabályrendszert minél nagyobb sikerként közvetíteni.