Örökranglista 3. helyet fogott Russell a bahreini időmérőjével

George Russell a Williams versenyzője meglehetősen komoly pedigrével érkezett meg a Forma-1-be, hiszen a GP3-at és a Formula 2-t is az első szezonjában rögtön meg tudta nyerni. A Mercedes-junior 2019-től a Williams F1-es csapatának versenyzője, és bár pontot egyelőre még nem tudott szerezni, már sokszor megvillant a 22 éves pilóta.

Russell Bahreinben is be tudott jutni a Q2-be, és a 14. helyről rajtolhat majd a brit versenyző, ráadásul mivel most is sikerült megvernie Nicholas Latifit, már 36-0-ra vezet mindenkori F1-es csapattársai ellen az időmérős összevetésben.

Ezzel pedig az erre vonatkozó örökranglistán a harmadik helyre jött fel, nála többször csak Michael Schumacher és Ayrton Senna tudta sorozatban többször megverni a csapattársát időmérőkön, Nelson Piquet sorozata pedig 36-nál állt meg.

A 14. helyen végző Russell a kvalifikációt követően így nyilatkozott:

„Nagyon jó edzés volt és örülök, hogy a 14. helyre kvalifikáltam magamat. Remek egy ilyen kiváló kört futni és bejutni vele a Q2-be, főleg úgy, hogy ki kellett hagynom az első szabadedzést, majd a második és harmadik gyakorlás is trükkösre sikerült.”

„Ez volt a legtöbb, amiben reménykedhettünk, mivel a középmezőny túlságosan is messze van, de ettől függetlenül jó érzés volt legyőzni a Haasokat és az Alfákat, valamint sikerült kihasználni Carlos problémáját is.”

„Használt gumin mentem ki a Q2-ben, mivel két friss közepes szettet akartunk meghagyni holnapra. A verseny nehéz lesz, de mindent bele fogunk adni és legjobbunkat próbáljuk majd nyújtani.”

Leclerc: Nem lep meg a kiesés…

A Forma-1 új hivatalos játékának legnagyobb újítása a „My Team” mód lesz, amin belül lehetőségünk adódik egy 11. F1-es csapat irányítására, melyet szinte a végtelenségig a saját arcunkra szabhatunk.