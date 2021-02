Motorok befagyasztása: biztos jól járt a Red Bull? - 1. rész

Mióta a Honda tavaly október végén bejelentette, hogy az idei év végével beszüntetik F1-es programjukat, a Red Bull csapata keményen lobbizott azért, hogy bevezessék a motorok befagyasztását.

Az istálló mindig nyugodtnak, még akár magabiztosnak is tűnt a jövőjét illetően, pedig úgy tűnt, hogy egy értékes szövetségest veszítettek, akik gyári státuszt kínáltak nekik. A bikások azt szerették volna, ha átvehetik a Hondától a projektet, miután ők távoznak, de ez mégsem volt egy egyszerű játék.

Még több F1 hír: A Mercedes idén nem vár Hamiltonra

Ezek után megkezdődött a hosszú időn át tartó vitázás. A Ferrari eleinte nagyon is ellenezte a Red Bull tervét, mert nem szerették volna leállítani a fejlesztést, hiszen jelentős hátrányban voltak a motorjukkal. Később viszont mégis meggondolták magukat, amikor kiderült 2025-re hozhatják előre az új motorformula bevezetését.

Miközben az előbb említett két istálló egyfajta teljesítménykiegyenlítést is szeretett volna, megjelent a Mercedes is, akik ugyan támogatták a fagyasztást, hiszen az csökkentene a költségeken, de a mesterséges kiegyenlítésről hallani sem akartak. A Renault is ezen a véleményen volt, így ismét nagy lett a bizonytalanság a végkimenetel kapcsán.

Csütörtökön aztán megérkezett a hír, hogy az F1 Bizottság ülésén megszavazták a motorok befagyasztását, ráadásul mindenki elfogadta azt. Fontos azonban kiemelni, hogy a motorok teljesítményének mesterséges kiegyenlítéséről nem volt szó. Ugyan nem mindenki kapta meg teljesen azt, amit akart, mégis sikerült konszenzusra jutniuk.

A megállapodás elsősorban a Red Bullnak volt jó hír, hiszen így folytathatják a Honda erőforrásával kapcsolatos szellemi tulajdon átvételét, és felkészülhetnek arra, hogy ők futtassák a motorokat a következő év kezdetétől. Ők mindig is ezt preferálták, mert nem szerettek volna ismét furcsa kapcsolatba kerülni a Renault-val, három évvel a viharos különválás után.

Hiába a fejlesztési stop, a Red Bullnak még így is költséges lesz felállítani egy részleget, amely a motorokért felel majd. A munka már el is kezdődött Milton Keynes-ben, hogy alkalmassá tegyék a létesítményük egy részét a feladatra, de ez nem olcsó mulatság.

Megnézve azonban, hogy milyen drága lett volna egy megállapodás egy másik motorgyártóval, a Red Bull így sem járt sokkal rosszabbul pénzügyileg. Ráadásul ezzel tökéletesen fel tudnak készülni a 2025-ben bevezetni kívánt új formulára is.

A Bizottság ülésén meghatározták, hogy a jövőben egyszerűbb, olcsóbb és a lehetséges gyártók számára vonzóbb erőforrásokat akarnak. A pénzügyi része különösen kedvezhet az energiaitalosoknak, hiszen tavaly év végén még azt is elmondták, hogy akár saját motor építésébe is kezdhetnek az új szabályok alatt.

„Ha valóban igaznak bizonyulnak azok a feltevések, miszerint az új dizájn jóval egyszerűbb lesz, az MGU-H-t kiiktatják, közben pedig innovatív marad, de az éves költséglimit olyan 50 millió körül lesz, akkor már nem annyira komplex a probléma, mint a jelenlegi motorok esetében” – mondta Helmut Marko még decemberben az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Ez azt jelenti, hogy megoldható lenne a fejlesztés azokkal a felszerelésekkel, amelyekkel rendelkezni fogunk Milton Keynes-ben.”

A Red Bull helyzetéről szóló elemzés az alábbi linkre kattintva folytatódik: Motorok befagyasztása: biztos jól járt a Red Bull?

Ajánlott videó: