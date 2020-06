Mi várhat a Williamsre 2020-ban? – 2019-nél nem lehet lejjebb…

A Williams a 90-es évek sikercsapatából 2018-ra és 2019-re a mezőny leggyengébb csapatává vált. Ráadásul a grove-i istállóval kapcsolatosan olyan hírek érkeztek a közelmúltban, hogy szerződést bontottak a ROKiT-tel, mivel vélhetően dollármilliókkal tartoznak a Williamsnek, és befektetőt is keres a csapat, sőt eladósorba is kerülhetnek.

A potenciális felvásárlók között lehet három pilóta édesapja is: Nicholas Latifi, Nikita Mazepin és Roy Nissany édesapja is „harcba” szállhat azért, hogy megvegye és ezzel együtt megmentse az anyagi problémákkal rendelkező csapatot, amelyet a legendás Frank Williams alapított.

És bár Claire Williams azt mondja, hogy nem trendszerűen jutott el idáig a csapat, a statisztikák és az eredmények mást mutatnak. A 2000-es évek elején még kétszer a konstruktőri második helyezést tudták megszerezni a Ferrari mögött, aztán viszont 2008 és 2013 között egyszer sem jutottak be a konstruktőri top-5-be.

A 2014-től kezdődő hibrid-korszakban jól kezdtek, a konstruktőri harmadik helyen végeztek 2014-ben és 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben már csak a konstruktőri ötödik helyen végeztek, 2018-ban és 2019-ben pedig már az utolsó, tizedik pozíciót szerezték meg. És nemcsak az eredmények nem jönnek, hanem a nyers tempójuk is hiányzik, amelyet kiválóan alátámaszt az alábbi statisztika, amelyben azt gyűjtöttük össze, hogy melyik évben hány százalék volt átlagosan a Williams lemaradása az aktuális versenyhétvége leggyorsabb autójától – tehát a visszaesés trendszerű.

Szezon Teljesítménybeli hátrány Pontok 2014 0,895% (2.) 320p (3.) 2015 1,544% (4.) 257p (3.) 2016 1,709% (4.) 138p (5.) 2017 2,510% (7.) 83p (5.) 2018 3,606% (10.) 7p (10.) 2019 4,302% (10.) 1p (10.)

A 2019-es évük pedig mindenféle túlzás nélkül kijelenthető, hogy katasztrofálisra sikerült. A visszatérő Robert Kubica és a 2018-as F2-es bajnok George Russell ülhetett be az autóikba, azonban már a szezon első versenye előtt sötét felhők gyülekeztek a grove-i istálló fölött: az első tesztnapokra meg sem tudtak érkezni, mivel nem ment át a kocsijuk a törésteszten, és a Williams a technikai igazgató Paddy Lowe-t is elbocsátotta, mivel nem voltak megelégedve a korábbi Mercedes-mérnök munkájával.

A szezon során pedig folyamatosan óriási lemaradásban voltak még a kilencedik helyezettől is, így már az is óriási eredménynek számított, hogy a németországi káoszfutamon a két Alfa Romeo kizárását követően Robert Kubica tudott szerezni egy pontot, George Russell pedig azzal villantott nagyot, hogy a Hungaroringen kevesebb mint egy tizeddel maradt le a Q2-ről, a csapattársának pedig 1,293 másodpercet adott – a Hungaroring pedig nem egy hosszú pálya…

Számomra érdekes volt látni, hogy a fent említett időmérő után a paddockban, miközben vélhetően arra várt, hogy meginterjúvolja őt a Sky, kvázi senkit nem érdekelt, hogy ott van – úgy telefonozott ott, mintha nem is egy F1-es versenyző lenne, miközben Norrisnak vagy Ricciardónak valódi kihívás volt úgy végigsétálni a paddockon, hogy valaki ne kérjen tőlük egy selfie-t.

Tehát óriási csalódás volt a Williams tavalyi teljesítménye, és Robert Kubica sem tudott régi fényében tündökölni – tegyük hozzá, a lengyel már azzal óriási teljesítményt ért el, hogy visszajött a horrorisztikus sérüléséből, és a grove-i istálló csak több hónap után végezte el a Kubica által kérelmezett változtatásokat a kormányon, amellyel könnyebben tudta volna kezelni a kormányt.

Williams livery Fotó készítője: Williams

Pozitívum viszont George Russell szereplése, aki a juniorszériákban is fantasztikus eredményeket szerzett: 16 évesen, első formulaautós szezonjában megnyerte a brit F4-es bajnokságot, majd két évet töltött az F3-ban – először hatodik, másodszor harmadik lett összetettben. Ezután első próbálkozásra megnyerte a GP3-at és a Formula 2-t is (utóbbiban többek között Lando Norrist, a másodéves Alex Albont és a másodéves Nyck De Vriest legyőzve). Tehát ugyanolyan úton került be az F1-be, mint Charles Leclerc, hiszen a monacói is elsőre tudta megnyerni a GP3-at és az F2-t is.

A Williams a tavalyi párosa felét cserélte le 2020-ra: Russell maradt, Kubica pedig az Alfa Romeo tesztpilótájaként folytatja a pályafutását. Russell és Kubica között az időmérős középérték 517 ezredmásodperc volt, ami a csapattársak közötti legnagyobb különbség volt 2019-ben, de 2018-ban sem volt nagyobb különbség két csapattárs között.

Tehát Russell egyértelműen dominálta a csapaton belüli harcot, és én személy szerint ugyanerre számítok 2020-ban is, amikor Nicholas Latifi érkezik a brit mellé. Latifi komoly anyagi támogatást hoz a csapathoz az édesapja révén, nyilvánvalóan ez is hozzájárult ahhoz, hogy leigazolta őt a grove-i istálló.

Bár alapvetően nem hangzik rosszul, hogy Latifi tavaly második lett a Formula 2-ben, de érdemes hozzátenni, hogy ez a negyedik teljes F2-es/GP2-es szezonjában sikerült neki, ráadásul már 2014-ben is teljesített 2, 2015-ben pedig 8 futamot.

Így teljesítettek az utóbbi két évben a csapattársaik ellen, az időmérős középérték tekintetében:

Russell Latifi 2019 Robert Kubica, F1: -0,517s Sergio Sette Camara, F2: +0,083s 2018 Jack Aitken, F2: -0,567s Alex Albon, F2: +0,591s

És hogy mire lehet elég az idei autójuk? A várakozások szerint nem túl sokra, de még mindig többre, mint 2019-ben – igaz, azt nehéz is lenne alulmúlni, hiszen átlagban 4,3 százalékra voltak nyers tempókülönbségben az aktuálisan leggyorsabb autótól. Egy kis összehasonlítás: a Manor az utolsó F1-es évében 3,8 százalékra volt, de még a 2017-ben végtelenül gyengén szereplő Sauber is „megúszta” 4,1 százalékkal.

Az Auto Motor und Sport becslései szerint a Williams 1,7 másodpercre lehet a leggyorsabb autótól, vagyis a Mercedestől – ettől még a leggyengébb autó lehet idén, csak sokkal kisebb lehet a hátrányuk a többi csapathoz viszonyítva.

Ennek fényében abban reménykedhetünk, hogy „látványosabb” lesz, hogy hogyan teljesítenek a grove-i istálló pilótái, vagyis nemcsak a csapaton belül fognak harcolni, hanem a mezőny néhány másik csapatával és versenyzőjével is. Érdekes lenne látni, hogy Russell és Latifi hogyan teljesít a párharcokban, ugyanis ebben egyikőjüknek sem volt sok része egyelőre a Forma-1-ben - Latifinek újonc volta miatt semennyi, de a rajtokon kívül Russellnek sem sok.

George Russell, Williams Racing, and Nicholas Latifi, Williams Racing Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Ha pedig ez sikerül, az azt jelentheti, hogy világosabb képet kaphatunk Russell teljesítményéről is, akit a 2021-es Mercedes-ülés egyik fő várományosának tart a sajtó. A szakma eddig is nagy reményeket fűzött hozzá, és valószínűleg az is javított a megítélésén a szurkolók szemében, hogy megnyerte a Forma-1 hivatalos virtuális sorozatát.

Tehát összegezve: várhatóan jobb lesz idén a Williams, de egyértelmű, hogy idén is a mezőny hátsó traktusába lehet várni az ikonikus brit istállót. Minden jel arra mutat, hogy George Russell fog jobb teljesítményt nyújtani a csapatnál. A Williamsnek bizonyos szempontból még előnyére is válna, ha idén a konstruktőri utolsó pozícióban végeznének, hiszen az új szabályok szerint ez esetben több szélcsatornás időt kapnának – igaz, így kevesebb pénzdíjat is kapnának.

Kívánjuk a legjobbakat a Williams csapatának, akik komoly eséllyel tulajdonos- és/vagy arculatváltáson fognak átmenni a következő években. Úgy tűnik, hogy Latifi helye bebetonozott a csapatnál, mivel rengeteg pénzt hozott magával, a csapat másik ülésében pedig Russell azért hajthat, hogy bizonyítsa, számolhat vele a Mercedes.

