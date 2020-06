Hill Vettelről: Amikor a csúcson vagy, csak lefelé vezet az út…

1996 világbajnokával, Damon Hillel az Autosport készített interjút a podcastjében, a brit exversenyző, aki a Sky Sports szakértőjeként dolgozik, úgy gondolja, hogy Sebastian Vettel ennél már csak lejjebb kerülhet.

„Vettel helyzete kicsit aggasztó. A világ pedig nagyon erősen arra fókuszál, hogy mi lesz vele a jövőben.” – mondta Hill a négyszeres világbajnokról.

Mint ismeretes, Sebastian Vettel 2020 végén távozni fog a Ferrari csapatától, azt pedig nem tudni, hogy hol folytatja, már ha a Forma-1-ben marad – hiszen nincs kizárva az sem, hogy visszavonul a 32 éves versenyző.

A Ferrari csapata pedig érdekes helyzetben lehet emiatt, hiszen míg Charles Leclerc-t 2024 végéig köti hozzájuk szerződés, addig Vettel biztosan távozik év végén, így kérdéses, hogy a maranellóiak hogyan fogják kezelni ezt a helyzetet. Hill azonban nem a Ferrari, hanem Vettel miatt aggódik.

„Amikor a csúcson vagy, nehéz dolgod van, hiszen csak lefelé vezet az út. A McLaren, a Renault és az Aston Martin is felmerült opcióként, de mégis miért igazolna oda Vettel? Ha Vettel visszavonul, akkor semmi értelme az egésznek.”

A brit szerint hogyha Vettel már tudja, hogy nem lesz ott a rajtrácson 2021-ben, akkor nagyon nehéz lesz számára mentálisan az idei szezon – Hill ezzel kapcsolatban a saját példáját hozta fel.

„Amikor meghoztam a döntésem, rögtön távozni akartam. Nagyon nehéz azzal a tudattal versenyezni, hogy még túl kell élned öt versenyt.”

Ezen a véleményen van a korábbi F1-tulajdonos is, aki egyszer azt mondta Hillnek: „Amikor egy versenyző meglátja a piros fényt, rögtön be kell fejeznie. Ha többé nem érzed ugyanazt, akkor nem kellene megvárnod a szezon végét. Fejezd be rögtön!”

Ebből a szempontból pozitív példa lehet Jackie Stewart vagy Niki Lauda. Stewart levonta a következtetéseket azután, hogy elhunyt a barátja, Francois Cevert, és már nem állt rajthoz azon a versenyen, ami a 100. nagydíja lett volna, Lauda pedig szezon közben fejezte be a pályafutását.

„Stewart pontosan tudta, mikor kell befejeznie. Ahogy Lauda is, aki felismerte, hogy többé nem akar ok nélkül körbe-körbe menni. Tudjátok, hogyan működik a világ, és hogy hogyan működik az üzlet és a politika a Forma-1-ben. Tudnod kell, mikor akarod befejezni.” – mondta Hill.