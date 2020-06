Ricciardónak szeretett szokásáról kell lemondania az F1 visszatérésekor

Jövő héten Ausztriában fognak újra Forma-1-es versenyt rendezni, azonban a visszatérés változtatásokkal is jár: az istállók személyzetének számát limitálták, és a csapatoknak is „buborékként” kell működniük, hogy elkerüljék a vírus esetleges terjedését.

Ennek értelmében folyamatosan koronavírus-teszteket fognak végezni a versenyzőkön, a csapattagokon és a helyszínen jelenlévő alkalmazottakon, hogy ha lenne is egy pozitív eset, az adott személy ne terjessze tovább a vírust.

A koronavírus elleni intézkedések részeként a Renault-pilóta Daniel Ricciardónak egy szeretett szokásáról kell időlegesen lemondania: az ölésről. Erről a Renault pénteki videóhívásában beszélt.

„Szeretem ölelgetni az embereket. Azonban ez meg fog változni, hiszen tartani kell a távolságot. De találni fogunk más módszereket arra, hogy együtt örüljünk, például egy jó eredmény után. De nyilvánvalóan mindent meg fogunk tenni azért, hogy a paddockon kívül tartsuk ezt a dolgot. Tehát nincs ölelés! Legalábbis egyelőre.” – mondta a mindig mosolygós ausztrál.

A Forma-1 a februári barcelonai teszt óta szünetel, versenyt pedig utoljára 2019 decemberében, Abu Dhabiban láthattunk. Azóta kiderült, hogy Daniel Ricciardo 2021-ben már a McLaren versenyzője lesz, ezt a szezont viszont még a Renault-nál teljesíti.

A koronavírus-járvány miatt több dolgon változtatniuk kell a pilótáknak a paddockon kívül is, a hétszeres futamgyőztes elmondta, hogy ő min változtatott emiatt.

„Amikor visszajövök a boltból, utána még letisztítom a csomagolást azelőtt, mielőtt eltenném a dolgokat. Ezekre az extra intézkedésekre viszont egyelőre még szükség van.”

Esteban Ocon idén tér vissza a Forma-1 mezőnyébe, miután 2019-ben ülés nélkül maradt, és a Mercedes tesztpilótája volt. A francia versenyző így nyilatkozott:

„Nagyon sokat vártunk arra, hogy visszatérhessünk, nagyon sajnálatos lenne, ha ezt mégsem tehetnénk meg, és veszélyes lenne, ha bármivel is kockáztatnánk. Én most mindenen változtattam. Nincs olyan dolog, amit mostanában ugyanúgy csinálnék, mint a vírus előtt.”

„Legyen szó utazásról, vagy amikor elmegyek a boltba… tényleg mindenen változtattam. Őrületes lenne, ha a hosszú várakozás és felkészülés után megérkeznénk, és jönne egy pozitív teszt… éppen ezért egyértelmű, hogy nagyon óvatos vagyok.” – mondta Ocon.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team and Lando Norris, McLaren laughing in the Press Conference

Fotó készítője: Gareth Harford / Motorsport Images