Júki Cunoda rögtön az első F1-es versenyén remek előzésekkel vétette magát észre, hiszen elment például a kétszeres világbajnok Fernando Alonso mellett, de az utolsó körben a 9. helyért megelőzte Lance Strollt is.

A japán azonban Imolában, az időmérő edzésen összetörte az autóját, majd a futamon is több vezetői hibát vétett, miközben Gasly magabiztos teljesítménnyel rukkolt elő. A helyzet Portugáliában sem változott, Cunoda beleszürkült a mezőnybe, miközben francia csapattársa értékes pontokat szerzett.

„Ez számomra az alkalmazkodásról szól” – kezdte az értékelését Cunoda, aki fél perccel Gasly mögött ért célba a Portugál Nagydíjon. „Összehasonlítva a csapattársammal, amikor a tempót vetjük össze, nos az teljesen másnak tűnik.”

Még több F1 hír: Lépett az FIA: nem akarnak második lebőgést

„Tehát nagyon furcsa, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy mi történt. Beszélni fogok a mérnökömmel, aztán megpróbáljuk az autót sokkal inkább olyanra csinálni, mint neki, de persze nem lehet ugyanaz. Különböző visszajelzéseink vannak az autóról, szóval analizálnunk kell, mi történt itt.”

Talán a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az elmúlt két futam rendkívül technikás helyszíneken lett megtartva, továbbá Gasly nem fejezte be a Bahreini Nagydíjat. Elképzelhető, hogy a francia tempója ott is kiemelkedő lett volna.

A Mercedes bevonásával próbál nyomást helyezni az FIA-ra az Aston…