Mióta a Liberty Media átvette az irányítást a Forma-1 felett, érezhetően megkezdődött a sorozat térhódítása, amit a koronavírus okozta világjárvány tavaly egy kissé visszavetett. Ennek ellenére idén már rekordnak számító 23 futamot kívánnak megtartani a szervezők.

A terjeszkedés az új versenyhelyszínek belépésével is tetten érhető, hiszen a naptárban feltűnt Vietnám, Szaúd-Arábia és Miami is, igaz, ez utóbbi csupán a 2022-es idényben lesz megtartva. Továbbá Afrika megjelenésével is lehet számolni a jövőben.

A Ferrari pilótája, Carlos Sainz úgy gondolja, hogy hiába jut el egyre több helyre a Forma-1, a sorozat szíve továbbra is Európában van. A spanyolt persze a szíve is a „hazahúzza”.

„Azt hiszem, külön kell választani dolgokat, a hazai futamot, illetve az F1 szándékait a külföldi versenyzéssel kapcsolatban” – jelentette ki Carlos Sainz a mundodeportivo.com kérdésére. „Az F1 egyértelművé tette nekünk, a pilótáknak, hogy az F1 szíve továbbra is Európában van a régi pályákon, mint Spa, Barcelona vagy Silverstone.”

„Világossá tették számunka, hogy továbbra is jelen akarnak lenni itt. Az okok, hogy miért nem tud a Spanyol Nagydíj külön megállapodást kötni, hogy az F1 része maradjon, különböző okokra vezethetők vissza.”

„Számomra egyértelmű, illetve a főnökök egyértelművé tették, hogy az F1 szíve továbbra is Európában van, a versenyek jelentős része továbbra is Európában lesz” – tette hozzá a spanyol, aki Barcelonára is kitért.

„Vannak olyan módosítások a pályán, mint a 10-es kanyar, ami megváltoztat mindent a múlthoz képest. Pénteken új következtetéseket kell levonnunk, elemeznünk kell az adatokat azzal kapcsolatosan, hogyan változott a pálya.”

„Nem zárom ki azt, hogy többször is kiálljunk a bokszba, néhány előzést is bemutassunk, akárcsak az előző években. Az elmúlt két évben ugyanis több előzés történt. Ez egy érdekes nagydíj lehet, amelyet mind otthon, mind a pályán élvezni lehet.”

