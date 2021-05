Egyáltalán nem indult jól a szezon a Racing Pointról átnevezett Aston Martin csapatának szempontjából, hiszen három forduló után mindössze 5 ponttal állnak, a portimaói hétvégéről pedig pont nélkül kellett távozniuk – Vettel 13., Stroll 14. lett.

Az ikonikus brit autómárka F1-es csapata pedig egyáltalán nem elégedett a jelenlegi helyzettel, és úgy érzik, hogy a 2020-ról 2021-re eszközölt szabálymódosítások kifejezetten rosszat tettek a többek között általuk és a Mercedes által használt low-rake koncepciónak, és ennek tulajdonítják a teljesítménybeli visszaesésüket.

A csapatfőnök Otmar Szafnauer pár héttel ezelőtt még jogi szankciókat is kilátásba helyezett, Portugáliában viszont sokkal békésebbnek tűnt, amikor erről kérdezték – a német Auto Motor und Sport paddockbeli információi szerint ez csak a látszat.

Még több F1 hír: Grosjean rettentő boldog, alig várja a visszatérést – a francia felidézte a múltat is

A lap arról számolt be, hogy az Aston szerint az FIA döntéshozatali procedúrája nem volt megfelelő, hiszen augusztusban végezték el az utolsó simításokat a 2021-re tervezett szabályokon, ekkor pedig három csapat – feltehetően a Mercedes, az Aston Martin és a McLaren - szavazott az új szabályok ellen. Azonban a szabálymódosítás célja az indoklás szerint az volt, hogy megóvják a Pirelli-gumikat, biztonsági változtatást pedig bármikor bevezethet az FIA, így valószínűtlen, hogy az Aston célt érne, ha erre hivatkozna.

Mindenesetre az AMuS információi szerint az Aston csapattulajdonosa, Lawrence Stroll próbál nagyobb nyomást helyezni az FIA-ra, és adminisztratív segítséget kért barátjától, a Mercedes-csapatfőnök Toto Wolfftól, hogy vonják vissza a szabályváltoztatásokat.

A helyzetet megnehezítheti, hogy a Mercedes az első három futamból kettőt behúzott, és az egyéni pontversenyben 8, a konstruktőriben pedig 18 pontos előnnyel rendelkeznek, így nem lenne könnyű azzal érvelni, hogy óriási hátrányt jelentene az alacsony padlólemez-dőlésszög, így az Aston Martin idei gondjai sem csak ebből fakadnak.

És ha újra szavaznának is a kérdésről, semmi sem garantálja azt, hogy az Aston pártjára állna a szükséges többség, hiszen így a Mercedes két ügyfélcsapatának, a Williamsnek és a McLarennek is az érdekei ellen kellene voksolnia, hogy segítse a német istállót és az Aston Martint.

És amennyiben az ügy nem alakul jól a brit autómárka szempontjából, Stroll még egy pert is megfontolhat, ugyanis ő is nagy nyomás alatt van. Az Aston az átnevezéssel és a rebrandinggel sok befektetőt csábított a projektbe, azonban ők is elbizonytalanodhatnak, hogy működni fog-e egyáltalán a kanadai üzletember terve. A cél az lenne, hogy a pályán nyújtott teljesítményük segítsen a közúti autók értékesítésében, viszont a portugáliai eredményeik vélhetően nem nyugtatták meg a befektetőket.

Íme a 2021-es Spanyol Nagydíj menetrendje – magyar pilóta is debütál a hétvégén!