Mercedes: a pénteki nap alapján „nehezebb lesz előzni” – bajban lehet Hamilton?

A bajnokság szempontjából mindenképpen újabb fontos hétvége következik, hiszen most a Mercedesnél döntöttek úgy, hogy erőforráselemeket cserélnek az autójukban, emiatt pedig Hamilton lesz kénytelen bemutatni egy felzárkózást.

A brit azonban Max Verstappenhez képest nem szorul a mezőny végére, „csupán” tíz pozícióval kerül majd hátrébb, tehát ha pole-t szerez, akkor a 11.-ről vághat neki a vasárnapi viadalnak. Ettől függetlenül onnan is vissza kell majd jönnie valahogy, a Mercedes pedig minden követ megmozgat, hogy ez sikerüljön neki.

Andrew Shovlin vezető versenymérnök azonban a pénteki események után felhívta a figyelmet arra, hogy talán mégsem lesz olyan könnyű Hamilton helyzete az előzésekkel, mint azt előzetesen várták, ez pedig semmiképp sem jó előjel.

„Mindenképpen lehetséges előremenni. Hogy meglehet-e Lewisnak a dobogó, az attól is nagyban függ, hogy mi lesz az első etap során, mert akkor fontosak az előzések, hiszen közben az élen állók folyamatosan elnyúlnak. Szocsiban nem tudtuk könnyen meghatározni, hogy mire lennénk képesek a felzárkózás terén” – kezdte Shovlin.

„Ha azonban megnézzük Valtteri futamát Monzában, ott remekül sikerült. A legnehezebben talán azt lehet szimulálni, hogy milyen szorosan lehet követni a másik autót, ráülhetsz-e valakinek a váltójára anélkül, hogy kinyírnád az abroncsokat, hogy túl sok leszorítóerőt veszítenél. Ezt nem lehet pontosan megmondani.”

Mi lesz akkor így Hamiltonnal? Temetni azért persze nem kell, hiszen már sokszor láthattuk korábban, hogy a hétszeres bajnok nagyon hatékonyan tudja magát áthámozni a lassabb autókon, de az is igaz, hogy a Mercedesszel is be lehet szorulni a forgalomba.

„Az előzés elég nehézkes. A szabadedzéseken ráadásul még inkább, hiszen senki sem fut túl hosszú etapot, így nem alakulnak ki nagy gumikopásbeli eltérések. A mai helyzet alapján viszont nehezebb lesz majd előzni, mint azt szeretnénk” – vélekedett a szakember.

„Nem kapod meg mindig, amit akarsz. Ugyanakkor ma láthattuk, hogy az autó jól muzsikál. Mindkét versenyző erős napot zárt, ez pedig jó, mert ahogyan mindenki egyre inkább az egyéni bajnoki címre fókuszál, mi azt szeretnénk, hogy megszerezzük a pole-t és a futamgyőzelmet is.”

