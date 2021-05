Lando Norris fantasztikus formában kezdte a Forma-1 2021-es szezonját, a McLaren fiatalja jelenleg a 3. helyen foglalja el a pontversenyben Hamilton és Verstappen mögött, amelyhez természetesen az imolai dobogója is nagyban hozzájárult.

Annak ellenére, hogy a McLaren nyerst tempóban még nem tudja felvenni a harcot a Red Bullal vagy a Mercedesszel, a wokingiak csapatfőnöke, Andreas Seidl úgy gondola, hogy Norris a konzisztens teljesítményével nagyon előkelő helyen végezhet az idei pontversenyben.

„Minden lehetséges” – válaszolt Seidl vasárnap arra a feltevésre, hogy képes lehet-e Norris valamelyik Mercedes vagy Red Bull pilóta előtt végezni az idei szezonban.

„Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy Landóval együtt hétvégéről hétvégre teljesítsünk. A konzisztencia a legfontosabb hozzávaló ahhoz, hogy nálunk papíron gyorsabb autókat vezető pilótáknál is több pontot szerezzünk.”

„Ha továbbra is tudjuk szállítani a fejlesztéseket az autóra, és Lando továbbra is azt teszi, amit eddig tett az elmúlt 3 versenyen, akkor képesek leszünk arra, hogy valóban nyomást gyakoroljunk az előttünk állókra, ami lehetőséget teremt arra is, hogy a versenyeken előttük végezzünk.”

„Ugyanakkor be kell látnunk: ha ezek a csapatok összeszedik magukat, akkor el kell majd foganunk, hogy egyszerűen a teljesítményünk még nincs az ő szintjükön.”

A szezon előtt Seidl és Brown is azt az elvárást fogalmazta meg Norrisszal szemben, hogy a harmadik szezonjában már szintet kell lépnie, és a csapat vezérévé kell válnia, Seidl szerint ennek a kérésnek eddig maradéktalanul eleget tett a még mindig csak 21 éves fiatal:

„Portugáliában ugyanott folytatta, ahol az első két verseny után abbahagyta. Eggyé vált a csapattal és az autóval. Ismét briliáns volt a versenyen, nagyszerű előzésekkel. Folyamatosan kommunikált a mérnöki csapattal annak érdekében, hogy a tökéletes döntéseket hozzuk meg a stratégiával kapcsolatban, a verseny minden egyes másodpercét irányítása alatt tartotta.”