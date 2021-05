Vettel is megkapja hétvégén a Stroll autójára került fejlesztéseket

Az Aston Martin azon csapatok egyike, mely a szezon első futamai után rohamos fejlesztésbe kezdett, mivel a Bahreini és az Emilia Romagna Nagydíjon mutatott teljesítményük enyhén szólva csalódást keltőre sikeredett.

Portugáliára már érkezett is egy csomag – konkrétan egy, amely végül Lance Stroll autójára került fel. Ez azt is jelentette, hogy Sebastian Vettelnek maradt az a kocsi, amellyel a tesztek óta autózik. Ennek ellenére végül csapattársa előtt végzett az időmérőn és a futamon is.

Még több hír: Az iX-hez hasonló belteret kaphat a frissített BMW X5 M

Vettel a tavalyi Brit Nagydíj óta először került a Q3-ba a kvalifikáción, végül a 10. helyről indulhatott, Strollnak pedig problémái voltak, így csak a 17. helyen fejezte be a Q1-et. A négyszeres világbajnok aztán a futamon a 13. helyre csúszott, őt követte Stroll. A Motorsport.com kérdésére a német elárulta:

„Jövő hétvégén nekem is jön pár új dolog, remélhetőleg azzal versenyképesebbek leszünk. Egy tisztán hozott szombati nap nyilván kulcsfontosságú a jó vasárnaphoz, de remélhetőleg a versenytempónk is fejlődik, hogy nagyobb nyomást helyezhessünk a többiekre.”

„Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tudjuk tartani az AlphaTaurik tempóját, pláne nem az Alpine-ét. Ezt ki kell majd vizsgálnunk, mert a szombatunk hiába volt jó, a versenyen nem tudtunk egyenletesen jó tempót futni.”

Arra a kérdésre, hogy az új alkatrészek a várt hatást hozták-e Stroll autóján, Vettel azt mondta: „Szerintem igen, én nem éreztem, milyen velük. Nem tudom, de remélem a következő hétvége jobb lesz. Most voltak problémáink a beállításokkal, a következő lehetne kicsit zökkenőmentesebb, főleg a vasárnap.”