Marko megerősítette: Hertát nem tudják szerződtetni 2023-ra, de Gasly…

A Red Bull egy merész manőverrel megpróbálta leigazolni a 2023-as szezonra az IndyCar történetének legfiatalabb futamgyőztesét, Colton Hertát, akivel az AlphaTauirnál azt a Pierre Gaslyt helyettesítették volna, aki jövőre az Alpine pilótája lehet.

Mivel azonban az FIA jóval kevesebb szuperlicencpontot ad az IndyCarban elért eredményekért, Herta az F1-es szerepléshez szükséges 40 helyett csak 32 ponttal rendelkezik. A Red Bull remélte, hogy az FIA vis majorra hivatkozva megítéli a kaliforniai fiatalnak a szuperlicencet, azonban ez heves tiltakozást váltott ki a többi csapattól, és az F1 vezérigazgatójától, Stefano Domenicalitól is.

Számos forgatókönyv került terítékre, amellyel Herta és a Red Bull megoldhatta volna a szuperlicenc-kérdést, köztük akár egy téli ázsiai utánpótlás-sorozatban való szerepléssel, azonban Helmut Marko most a Motorsport-Total megkeresésére elismerte, hogy letettek Herta szerződtetéséről.

„Óriási kár, hogy az emberek nem fogják fel, mekkora értéket jelenthet sportnak egy olyan kiváló amerikai pilóta a három amerikai versennyel együtt, mint Colton” – mondta Marko a Motorsport-Totalnak.

A Red Bullnak még az Alpine is segítséget nyújtott volna, és tesztlehetőséget biztosítottak volna a Hungaroringen Hertának a 2021-es autójukkal, hogy felkészüljön az esetleges FP1-es bevetéseire, amelyre még az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost is igent mondott. A Motorsport Total információi szerint most Herta hungaroringi tesztjének is lőttek.

Még több F1 hír: Az AlphaTauri kész feláldozni az első szabadedzéseket, ha ezen múlik Herta szerződtetése

Marko szerint „felfoghatatlan”, hogy egy hétszeres IndyCar futamgyőztesnek „egy bürokratikus rendszernek” kell bizonyítania azt, hogy képes lenne biztonságosan vezetni egy modern Forma-1-es autót, különösen azért, mert az Indy szezon szeptemberi végével Herta még több első szabadedzésen is bizonyíthatta volna a rátermettségét és felkészültségét.

Az viszont, hogy Hertát nem tudják szerződtetni 2023-ra, még nem jelenti azt, hogy ne engednék el Pierre Gaslyt az Alpine-hoz, ennek esélye azonban jelentősen csökkent. Marko már korábban is kijelentette, hogy Hertát tartja a legizgalmasabb elérhető tehetségnek, és az ő kiesésével sokkal nehezebben talál majd a Red Bull juniorprogramját vezető Marko olyan pilótát, akit szívesen ültetne Gasly helyére.

„Vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségeink vannak” – mondta Marko. A Motorsport-Total értesülései szerint Gasly esetleges utódja nem a Red Bull juniorprogramjából érkezik majd. Jehan Daruvala, és az idén az AlphaTaurit már Spában tesztelő Liam Lawson sem nyújtott kiemelkedő eredményt idén az F2-ben, előbbi az utolsó forduló előtt az 5., utóbbi a 7. helyet foglalja el a bajnoki pontversenyben.

Amennyiben viszont a Red Bull nem találja meg Gasly megfelelő utódját, nem fogják a 2023 végéig tartó szerződésének lejárta előtt elengedni másik csapathoz, miután Juki Cunoda maga is elismerte, hogy nem igazán áll még készen egy F1-es csapat vezetésére elsőszámú pilótaként.