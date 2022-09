Bejelentés helyett csalódottság: mi történt a Red Bull és a Porsche együttműködésével?

Azt követően, hogy részben az orosz-ukrán háború kitörése miatt, részben az FIA-elnök Mohammed Ben Szulajem akklimatizálódása miatt pár hónapos csúszással készültek el a 2026-os motorformula részletei, az F1-gyel összekötött két német márka közül mégis az az Audi jelentette be biztosra a Forma-1-es részvételét, amely még nem is véglegesítette a Sauber felvásárlását.

Mindeközben a Porsche és a Red Bull már rég megegyeztek a közös projekt lefektetésének alapjaiban: testvéroldalunk, a Motorsport-Total értesülései szerint már áprilisban koccintottak Grazban a Red Bull-Porsche együttműködés leendő sikerére, a júliusi Osztrák Nagydíjra, a Red Bull hazai versenyére pedig már el is készült a közös programot bejelentő sajtóközlemény szövege.

Az viszont már az Audi bejelentése után világossá vált, hogy a Red Bull és a Porsche között a nyári szünet alatt új problémák kerültek a felszínre, hiszen más okuk nem lett volna a projekt bejelentésének elhalasztására.

Az eredeti terv szerint a Porsche a Red Bull Racing 50%-os résztulajdonosává vált volna. Helmut Marko a holland nagydíjhétvége legutolsó napjáig bírta, hogy ne mondjon újabb részleteket a tárgyalásokról, azonban vasárnap a német F1-Insider.com-nak azt mondta, hogy „a Porsche nem lesz a Red Bull résztulajdonosa”.

A Motorsport-Totalnak több, egymástól független helyről is megerősítették, hogy Marko kijelentései ezúttal a Red Bull valós álláspontját tükrözték. Ez azt is jelenti, hogy Porsche csapatrésztulajdonos helyett csak a Red Bull új motorrészlegébe vásárolhatná be magát, akár a Nagy-Britanniában készülő Red Bull-motorok névadási jogának megvásárlásával.

A Motorsport-Total értesülései szerint a Porschénél igen csalódottak amiatt, hogy a már hónapok óta tervezett partneri együttműködésük kútba esett, miközben arról is megindult az elmélkedés, hogy mennyivel máshogyan alakulhatott volna a helyzetük, ha az FIA nem húzta volna el augusztusig a motorformula részleteinek tisztázását, és az Osztrák Nagydíjon a terveik szerint bejelenthették volna a megállapodásukat.

Mi történt az elmúlt két hónapban, ami miatt a Red Bull inkább visszatáncolt a csapatuk történelmének legkomolyabb partneri együttműködéséből? A motorformula részleteinek elhúzódó kidolgozása lehetőséget adott a Red Bullnak arra, hogy úgy kezdje meg a közös érdekek menti munkát a Porschével, hogy közben hivatalosan nem írtak alá semmit. A helyzetet jól ismerő személyek a Motorsport.com-nak arról számoltak be, Christian Horner és Helmut Marko is úgy gondolta, hogy a csapat fejlődésének és jövőjének szempontjából mégsem lenne a legjobb, ha a Porsche résztulajdonosként ott lenne a döntéshozásoknál. Ahogyan mélyültek a tárgyalások, és ahogyan ült egyre több Porsche-menedzser az asztalnál, úgy lettek egyre szkeptikusabbak a Red Bullnál egy bürokratikus felépítésű nagyvállalati-struktúra szükségességével kapcsolatban.

A vállalati struktúra és az F1 pedig nem igazán kompatibilis egymással, amelyre két példa is van, a közeli és a még közelebbi múltból: először idézzük fel a BMW 2008-as szezonjának történetét. A csapat felsővezetése a futamgyőzelem elérését tűzte ki célul a szezonra, amely Robert Kubicának sikerült is a Kanadai Nagydíjon. Annak ellenére, hogy a lengyel ekkor vezette a pontversenyt, és komoly fejlesztéseken dolgoztak, amelyek a szezon második felében kerülhettek volna fel az autójukra, ezeket mind leállították, hogy a 2008-as szezon második fele helyett inkább a 2009-es szabályváltozásokra koncentráljanak. Logikusnak tűnhet a BMW érvelése, de a mindig kiszámíthatatlan Forma-1-ben sokan úgy gondolták a BMW-Saubernél, hogy egy talán soha vissza nem térő alkalmat hagytak veszni, Helmut Marko pedig nyilvánosan is negatív példaként hozta fel a BMW-t, amikor a 2021-es szezon második felében arról faggatták, hogy miért nem foglalkoznak jobban az új szabályrendszerrel, amikor a Mercedes látszólag átugrotta őket a fejlesztési versenyben.

Nem kell ennyire visszamennünk az időben a második példánkkal, csak a Magyar Nagydíjig, amikor Fernando Alonso eldöntötte, hogy a szerződéshosszabbításával hónapok óta nem haladó (és ahogyan azóta kiderült, Piastrival sem különösebben foglalkozó) Alpine helyett elfogadja az Aston Martin ajánlatát.

Arról, hogy a vállalati helyett a vállalkozói mentalitás mennyire sokat segített nekik Alonso leigazolásában, Mike Krack csapatfőnök mesélt többek között oldalunknak a Holland Nagydíj alatt, melyben elismerte, hogy BMW motorsport részlegének egykori főnökeként még neki is szoknia kell ezt az új munkarendet és tempót.

Krack mellett pedig Christian Horner is a Red Bull függetlenségének előnyeit hangsúlyozta, amikor a Porschéről kérdezték a vasárnapi sajtótájékoztatóján.

„Gyártóktól független csapat vagyunk, mindig is úgy dolgoztunk, hogy gyorsan és rugalmasan reagálhassunk a történésekre, ez pedig részese annak a DNS-nek, amely a Red Bullt azzá tette, ami ma a Forma-1-ben” – nyilatkozta Horner, utalva a Porschével kapcsolatos ellentétekre.

Ez a vállalkozói mentalitás tette lehetővé, hogy a szükséghelyzetből olyan előnyt kovácsoljon magának a Red Bull, hogy megengedhetik maguknak a Porsche kikosarazását is.

Amikor a Honda bejelentette a távozását a 2022-es szezon végén, a Red Bull kicsit több mint 1 év alatt húzta fel a saját motorrészlegét, ahol már Horner elmondása szerint a nyári szünet előtt beindították az első saját tervezésű prototípusukat. Ez akkora lökést adott az egész projektnek, amelyen csak a Red Bullnál több mint 300-an fognak dolgozni, hogy a Porsche technikai és pénzügyi támogatása egyfajta bónusszá degradálódhatott.

A közeljövővel a Red Bullnak már nem is nagyon kell foglalkoznia, és az eredményeikre sem lesz hatással az, hogy az elkövetkező hónapokban hogyan dönt a Porsche: a mezőny egyik legjobb versenyzőjét, legjobb tervezőjét tudhatják a soraik között, valamint visszakapták a zöldülési és villanyosítási álmaikból felébredő Honda támogatását is, akik rájöttek, hogy ha már több milliárd dollárból kifejlesztették a Forma-1 egyik legjobb erőforrását, akkor abból talán marketinghasznot is húzhatnának.

Mindezt nehezen nyelhette le a Porsche. A német márka éppen most lép majd tőzsdére, az pedig, ha a legpatinásabb motorsportban lett volna költségsapka alá szorított fix helyük, sokat nyomhatott volna latba a befektetőknél. Az Auditól eltérően a Porsche nem is tárgyalt más csapatokkal az elmúlt időszakban, és a Red Bullon kívül pláne nincs olyan független csapat, amely az övékéhez hsaonló saját motorprogrammal rendelkezne, amelyhez betársulhatnának. Azt az Audi is megerősítette, hogy tőlük eltérően a Porsche mérnökei nem is Németországban, hanem az Egyesült Királyságban folytatták volna a tevékenységüket a Red Bull kampuszán, az pedig minden bizonnyal messze nem lenne annyira kifizetődő Porschének, hogy résztulajdonos és technikai partner helyett „csak” független motorbeszállítók legyenek 2026-tól.

Mindeközben pedig Christian Horner a sport történelmének egyik legambiciózusabb befektetésének megalapozása után már a jövőbe tekint, és ha a Porsche nem enged, egyedül viszi keresztül a Red Bull Racing teljes gyári csapattá válását:

„A Red Bull egyik legnagyobb erőssége mindig is az volt, hogy a megszokottól eltérően tudunk gondolkodni, és nem félünk az új kihívásoktól sem. Először márkaként megvetettük a lábunkat a Forma-1-ben, most pedig már saját motort készítünk. Mi máshogyan dolgozunk, mint a többiek, ez pedig segít abban, hogy nagy dolgokat valósíthassunk meg.”