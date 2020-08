Leclerc kicsatolt öves köre nem nyűgözte le Palmert

Eleinte úgy tűnt, hogy Leclerc már nem fog tudni újra elindulni, és még akár a biztonsági autót is be kell küldeni. A monacói ezért ki is kapcsolta biztonsági övét, mert azt hitte, hogy a versenyének már vége. Aztán mégis meglepetésként érhette, hogy újra hallotta a Ferrari-motor hangját.

Ráadásul annyira meglephette őt, hogy miután sikerült elindulnia, ahelyett, hogy egyenesen a bokszba hajtott volna, inkább elment egy teljes körre, miközben a biztonsági öve nem volt becsatolva. Palmer ezt elég buta mutatványnak vélte.

„Kicsatolt biztonsági övvel menni egy kört a Forma–1-ben az egyik legveszélyesebb dolognak tűnik, amit csak csinálni lehet. Még a harmincas táblánál sem lehet kikapcsolt övvel menni, nemhogy 250 km/h-val, miközben 19 másik autó is van a pályán” – vélekedett az esetről a korábbi F1-es pilóta.

„Elég necces így menni, mert bármi tönkremehet az autón, és sosem tudhatod, hogy miért kerülsz hirtelen a falba. Ha nem viseled a biztonsági övet, akkor is valamennyire védve vagy, de nem fogja megakadályozni azt, hogy lefejeld a kormányt egy esetleges baleset következtében.”

Leclerc végül gond nélkül megtette azt az egy kört, majd bejött a bokszba. Először úgy tűnt, hogy csak visszacsatolják az övét, és kiküldik újra a pályára, de aztán már annyi időt veszített, hogy nem lett volna értelme folytatnia a futamot az utolsó helyről.

