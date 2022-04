Felcsavarta a motort a Ferrari Melbourne-ben, hogy tartsa a lépést a Red Bull-lal

Charles Leclerc meggyőző teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt vasárnap az Albert Parkban és szerezte meg második futamgyőzelmét a 2022-es Forma-1-es szezonban. A monacói három futam után magabiztosan vezeti a pontversenyt és egyelőre kizökkenthetetlennek tűnik.

A Ferrari két héttel korábban nehezen tudta tartani a Red Bull tempóját Szaúd-Arábiában, ám a teljesen különböző beállítások ellenére Leclerc nagyon szoros csatában maradt alul Max Verstappennel szemben.

A szezonnyitó Bahreini Nagydíj után, ahol a Ferrari kettős győzelmet aratott, olyan hírek láttak napvilágot, miszerint az olaszoknak több motorerő állt rendelkezésükre és Giuliano Duchessa olasz újságíró most arról számolt be, hogy Ausztráliában is öt plusz lóerővel vágtak neki a hétvégének.

A döntést azért hozták meg, mert a dzsiddai futam bizonyos szakaszain majd 20 kilométer per óra lemaradásuk volt a Red Bullhoz képest, ugyanis nagyobb leszorítóerővel igyekeztek elérni a maximális sebességet a kanyarokban.

A teljesítménynövelés bejött a maranellóiaknak, hiszen Verstappen azelőtt sem tudta tartani Leclerc tempóját Melbourne-ben, hogy az autója megadta volna magát és idő előtt be kellett volna fejeznie a versenyt.

A bikásoknál most komoly fejtörést okoz, hogy a megbízhatóságukon javítsanak, hiszen a Honda erőforrással rendelkező autók látványosan szenvedtek a szezon első három versenyhétvégéjén, még úgy is, hogy a regnáló bajnok nyerni tudott Szaúd-Arábiában.

Nem véletlen, hogy Verstappen csalódottan értékelt az ausztráliai hétvége után, a holland úgy fogalmazott, elfogadhatatlan, hogy ilyen meghibásodások okozzák a vesztét és most elsősorban azt szeretné elérni, hogy legalább be tudja fejezni a versenyeket.

