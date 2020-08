Binotto: nem adtuk fel az idei autó fejlesztését

A Ferrari idén azzal a céllal vágott neki a szezonnak, hogy a 2019-es autó aerodinamikai hiányosságait kiküszöbölve a bajnoki címért legyenek harcban, ugyanakkor az FIA technikai direktívái vagy 50 lóerővel visszavetették a Ferrarit a 2019-es, kételyes motor teljesítményéhez képest.

Emellett a Ferrari ismét találkozott minden csapat rémálmával, a pályán, és a szélcsatornában kapott adott összeférhetetlenségével, amivel a Red Bull is szenved. Olasz kollégáink az it.motorsport.com-nál is már csak az 5. erőként sorolják be a Ferrarit, ugyanakkor a fejlesztések befagyasztása miatt fontos, hogy mentsék a menthetőt az SF1000-rel kapcsolatosan, erről Mattia Binotto is beszélt a vasárnapi verseny után.

„Folytatjuk a jelenlegi autó fejlesztését, soha nem is mondtunk le róla. Mindegyik fronton folytatjuk a munkálatokat, és ezzel párhuzamosan készítjük a jövő évi autónkat is.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Fogunk még fejlesztéseket hozni idén, de nem az elkövetkező versenyekre. Egy aerodinamikai csomagot, és egy új kipufogó-rendszert vittünk Silverstone-ba, és egy alacsony leszorítóerős csomaggal készülünk Spa-ra, és Monzára, amit kifejezetten ezekre a versenyekre készítettünk, ami jól sikerült szerintünk, figyelembe véve természetesen az állandó problémáinkat.”

„Ezután további fejlesztésekkel készülünk majd, amelyek hasznosak lesznek a következő szezonra nézve is.”

Szakértőnk, Giorgio Piola szerint elsősorban a motor elrendezésére vezethető vissza a Ferrari aerodinamikai gyengesége, amivel egyfajta „falat” hoztak létre az autó középső részén, és aminek a felszámolására a zsetonjaikat is fel kell majd használniuk.

