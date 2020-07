Kvjat és Gasly elárulta, hogy melyik tudásán javított a szünet alatt

Az AlphaTauri két versenyzőjétől, Daniil Kvjattól és Pierre Gaslytól az Osztrák Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján azt kérdezték, hogy tanultak-e valami újat a lezárások alatt, a kérdésre pedig először az orosz pilóta válaszolt.

„Hogy tanultam-e valami újat? Nem igazán, viszont több időm volt gyakorolni a gitárjaimon – elektromos és akusztikus gitárom is van, ez a hobbim. Tehát több időt tudtam erre szánni. Főleg abban az időszakban, amikor nagyon szigorúak voltak a lezárások, és amikor napokon keresztül a házamban maradtam, akkor játszottam nagyon sokat a gitáromon.”

„Aztán amikor kicsit enyhültek a szabályozások, akkor meglehetősen belemerültem a bokszolásba, ugyanis nagyon szeretem ezt a sportot is, és kicsit tudtam fejlődni is. De hogy tanultam-e bármi újat? Nem igazán. Csak a falat bámultam egész nap a lakásomban.”

Milyen zenét szoktál játszani?

„Heavy metált. Éppen ezért fel is hívtam a szomszédaimat, és azt mondtam nekik, hogy „srácok, van egy elektromos gitárom, ha idegesít titeket, hogy játszom rajta, csak szóljatok.” És azt mondták, hogy rendben van. Soha nem játszottam este 10-11 után, és nem is szóltak, hogy hagyjam abba.”

Ezután Gasly is válaszolt a kérdésre, a francia versenyző pedig elmondta, hogy az olasz nyelvet sajátította el még jobban.

„Igen, az olasz nyelvet gyakoroltam, és hajóra szóló jogosítványomat is meg fogom kapni a következő hetekben. Emellett sportoltam is, már jobban tudok teniszezni, mint korábban. És a családommal is töltöttem időt. Általában az év ezen időszakában nem vagyok sokat otthon. Most pedig élveztem, hogy velük tölthettem időt.”

