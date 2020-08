Horner szerint akár a Mercedes is bűnös lehet a fékhűtők ügyében

Az FIA által még pénteken kiszabott büntetés értelmében a Racing Pointot 400 ezer euróra szankcionálták, valamint levontak tőlük 15 konstruktőri bajnoki pontot is. Ennek ellenére a szövetség engedélyezte a kérdéses fékhűtők használatát a szezon további részében is. A csapat viszont minden futam után megrovásban fog részesülni, amíg használják ezeket az elemeket, ahogyan történt az a mostani 70. Évfordulós Nagydíj alkalmával is.

A Mercedes ezzel szemben semmilyen büntetést vagy megrovást nem kapott, és nem volt róla szó, hogy bármilyen szabályt is megszegtek volna. Az ítélet után négy csapat, a Renault, a Ferrari, a McLaren és a Williams is jelezte fellebbezési szándékát a döntés ellen, a Racing Point pedig szintén fellebbezni kíván, hogy tisztára moshassa nevét.

A Red Bull úgy döntött, hogy nem folyik bele formálisan a dolgokba egy saját fellebbezéssel, de a csapat szorosan figyeli az eseményeket, már csak azért is, mert az ügy végkimenetelének hatása lehet a köztük, valamint testvércsapatuk, az AlphaTauri közötti technológiai együttműködésre.

Horner úgy véli, hogy mivel a Mercedes CAD-információkat és fékhűtőket biztosított a Racing Pointnak, ezért akár a német csapat is bajban lehet.

„Hát ez egy érdekes ügy. Számunkra a legfontosabb az, hogy abszolút tisztánlátást szeretnénk kapni arról, hogy a továbbiakban mi megengedett és mi nem. A Red Bull persze abban az egyedi helyzetben van, hogy 100%-ban tulajdonol két csapatot is. Emiatt mindig is nagyon precízen igyekeztünk eleget tenni az előírásoknak, mióta a konstruktőri szabályokat tisztán és érthetően megfogalmazták a legutóbbi Concorde-szerződésben.”

„Számunkra ezért van egy nagyobb kép is, mivel ez nemcsak a fékhűtőkről szól, hanem arról is, hogy filozófiai szempontból mi megengedett és mi nem. Ami a Mercedest illeti, biztos vagyok, hogy ezek a kérdések elő fognak kerülni. Amennyiben a kérdéses csapatot bűnösnek találták az átvétel miatt, akkor az a csapat is, amelyik átadta ezeket az információkat, megsérthette ugyanazon szabályokat. Ezt persze az FIA-nak kell eldöntenie” – hívta fel a figyelmet a Mercedes esetleges bűnrészességére Horner.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko kihangsúlyozta, hogy bár a két csapatuk nem vett részt a fellebbezési eljárásokban, szigorúbb büntetést szeretnének ők is.

„Azért nem vagyunk részesei ennek, mert már elég csapat szándékozik fellebbezést benyújtani” – mondta Marko a Sky Germany-nek.

„Ez az eredmény azonban számunkra sem kielégítő, mert nem tisztázták eléggé a dolgokat. Remélem, hogy erre sor kerül majd a továbbiakban. Ügyvédként elég nehéz megérteni, hogy valaki kap egy büntetést ugyanazért a vétségért, majd pedig használhatja ugyanazokat az elemeket a következő három futamon, és csak megrovás jár érte” – mutatott rá Marko a meghozott döntés furcsaságára.

„Mennyi ideig lehet megrovásokat adni? Szerintem ez nem valami kiegyensúlyozott és átgondolt dolog, és ezért olyan fontos, hogy az ügy a bíróság elé kerüljön” – zárta le a témát a Red Bull tanácsadója.

