Exkluzív: A Mercedes hajlékony hátsó szárnnyal rendelkezik!

A Mercedes egy fantasztikus trükköt talált ki a hátsó szárnyával: a szárny minden kanyarban az ívbelső felé dől el, amivel akár 2km/h extra kanyarsebességet is be tudnak vinni minden egyes kanyarba.

A trükk úgy jöhet létre, hogy az alkotóelemeket programozotton úgy állították össze, hogy a kanyarokban egységesen mozduljanak el, kihasználva az autó gördülési oldalterheléseit: a leglátványosabb elem, ami elmozdul, az a szárny oldalfalát, és a fő szárnyprofilt összekötő csatlakozási pont.

Rear tyre wear on Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mielőtt mindenki felhördülne, hogy ez hogyan lehet szabályos: az FIA jelenleg egy több, mint 20 éves, statikus tesztet használ a hátsó szárnyak hajlékonyságának tesztelésére, és miután az FIA is észrevette Ausztriában, hogy Max Verstappen hátsó szárnya feltűnően sokat mozog, Michael Masi, az FIA versenyigazgatója elismerte, hogy már dolgoznak egy új teszten, mert ők is tudják, hogy hiába megy át mindegyik csapat megoldása, azokkal trükköznek a verseny közben.

Ez a hajlékony mozgás egyértelműbb magyarázatot adhat arra is, miért tért vissza a Mercedes az egy középső tartópilléres megoldásra, amellyel már a barcelonai teszteken is kísérleteztek: a tartópillért közvetlenül a fő szárnyprofilnál, a DRS-t aktiváló mechanizmusnál rögzítik, így az sokkal könnyebben hajlik meg oldalirányban.

Red Bull Racing RB 16 engine Fotó készítője: Giorgio Piola

A megoldás legnagyobb előnye az, hogy kanyarodás közben képes redukálni az autó légellenállását, növelve ezzel a kanyarsebességet.

A Red Bull is elkészült már a saját megoldásával, ami a szakértőink szerint akár 3cm-t is képes mozogni, míg a Ferrari megoldásának elemzése most is zajlik, de nagyon hasonló megoldással rendelkezhetnek, mint a Mercedes és a Red Bull.

Az it.motorsport.com értesülései szerint az FIA is tisztában van már ezzel a problémával, és már a héten egy technikai direktívát fog kiadni, ezzel véget is vetne egy újabb szárny-flexibilitási fegyverkezési versenynek.

Ajánlott videó: