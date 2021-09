Hivatalosan is bejelentették az AlphaTauri jövő évi pilótapárosát

A korábbi hírek arról szóltak, hogy az AlphaTauri nem kíván versenyzőt cserélni a következő szezonra, és mindez igaznak is bizonyult, de azért lehetett némi bizonytalanság is, hiszen Cunoda például nemrég azt nyilatkozta, hogy 50/50 százalék az esélye.

Gasly eközben szeretett volna visszakerülni a Red Bullhoz, de miután kiderült, hogy Sergio Perez maradhat náluk még legalább egy szezont, így biztossá vált, hogy a francia tehetség nem megy másik csapathoz, hiszen az AlphaTaurinál számítanak rá vezérként.

Az egyszeres futamgyőztes így kommentálta hosszabbítását: „Örülök, hogy egy újabb szezont kezdhetek majd a Scuderia AlphaTaurival a Forma–1-ben, főleg látva azt a fejlődést, amelyet 2017-es csatlakozásom óta elértünk.”

„Mivel már idén is remek eredményeket értünk el, ezért szerintem jó dolgok várnak még ránk 2021-ben és jövőre is, főleg a közelgő 2022-es változásokkal. Izgatottan várom már, hogy kiderüljön, mit érhetünk el a sorozat új korszakában, és hogy folytathassam a munkát a csapattal a lehető legjobb tudásom szerint, hogy együtt még előrébb lépjünk.”

„Ez az idény már eddig is nagyon sikeres volt, de tényleg hiszem, hogy együttes erővel még többre lehetünk képesek 2022-ben” – fogalmazott Gasly, aki azért szeretett volna visszakerülni a Red Bullhoz, de erre nem volt lehetősége. Ha esetleg a következő szezonban is ez lesz a helyzet, akkor könnyen lehet, hogy másik csapat után fog nézni.

Cunodánál eközben egészen más a helyzet, hiszen a japán újonctól sokat vártak el, de eddig talán nem úgy teljesít, ahogyan kellene. Ennek ellenére most megkapta az újabb lehetőséget, hogy tovább folytathassa a tanulást az F1-ben.

„Remek dolog, hogy a következő szezonban is az AlphaTaurinál lehetek. Ez egy elképesztő lehetőség, és kifejezetten hálás vagyok a csapatnak és Dr. Helmut Markónak, hogy folytathatom a tapasztalatszerzést a Forma–1-ben. Jó a kapcsolatom Pierre-rel, már eddig is sokat tanultam tőle, és a tapasztalatának hála saját magamat is fejleszteni tudtam.”

„Miután nemrég Faenzába költöztem, már teljesen a csapat részének érzem magam, és ennek megfelelően várom már a következő idényt.”

Végül pedig természetesen Franz Tost csapatfőnök is mondott néhány szót a bejelentés kapcsán. „Örömmel jelenthetem, hogy a 2022-es évben is változatlan felállással fogunk versenyezni. Pierre lenyűgöző fejlődésen ment keresztül idén, és már sikerült velünk a dobogó mindhárom fokára felállnia.”

„Bízom abban, hogy még ennél is több van benne, és ezért is örülünk annak, hogy egy újabb szezonra elkötelezte magát hozzánk. Emellett a tapasztalatával Jukit is segíti a fejlődésben. Idén láthattuk, hogy a kettejük közötti pozitív kapcsolat, amelyet a pályán a versengés, azon kívül a barátság jellemez, mennyire hatékony volt a csapatunk szempontjából.”

„Juki újoncként csatlakozott hozzánk, és minden egyes nap tanul, jobb visszajelzéseket ad, és magába szívja az információt. Ő még csak útja elején tart, szóval jó, hogy folytathatja, amit együtt elkezdtünk. Jó, hogy már most bejelenthettük a pilótapárosunkat, mert így kizárólag a kemény középmezőnybeli csatára koncentrálhatunk 2021 hátralévő részében.”

