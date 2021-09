A Mercedesnek egy harmadik kerékcserét is be kellett volna vállalnia?

Max Verstappennek és csapatának sikerült a rivális összes támadását kivédekeznie a vasárnapi futamon, ez pedig újra meghozta nekik a bajnoki elsőséget egyéniben. Brawn úgy látta, a Mercedes azonban talán elszalasztott egy lehetőséget, miközben kitért a hazai hős lenyűgöző teljesítményére is.

„Verstappen az élről kontrollálni tudta a futamot, de voltak időszakok, amikor úgy tűnt, Lewis fel tud zárkózni mögé. Volt egy kis időablak 20 körrel a vége előtt, amikor a Mercedes, ha meglép egy harmadik kiállást és lágy gumikra vált, nagyobb esélyük lehetett volna. Biztosan felpezsdítette volna a küzdelmet az élen, mert a lágy gumikon 20 kör jóval gyorsabb, mint Max kopott kemény gumis körei.”

„Kicsit meglepett, hogy nem próbálták meg. Főleg, hogy a pályán való előzés nehézkesnek bizonyult. Veszíteni valójuk nem lett volna, a Red Bull pedig nem tudott volna megfelelően reagálni, mert a különbség Maxhoz képest két másodperc alatt volt, amit Lewis le tudott volna dolgozni a lágy gumis kivezető körén.”

„Max viszont egy elég nyugodt karakter, még akkor is, ha a VB-címért harcol. Mindannyian láttuk a debütáló éveiben. Hibákat követett el, de tanult belőlük. Mostanra már egy komplett versenyzővé vált.”

„Hibátlanul megy, egy dolog nem jut eszembe, amit rosszul csinált volna, pedig a felé irányuló figyelem és egyedülálló támogatás miatt ronthatott is volna. Bámulatosan tudta ezt kezelni. Briliáns teljesítményt nyújtott, és megérdemelten vette vissza a bajnoki elsőséget.”

Végezetül a szakember Pierre Gasly kiváló hétvégéjéről is szót ejtett, ami nem csoda, hiszen a francia versenyző az időmérős negyedik helye után a futamon is ugyanott ért célba, és igazából nem is veszélyeztette őt senki.

„Pierre népszerűsége egyre növekszik az F1-ben, és én is a szurkolótáborát erősítem. Jó látni, hogy a Red Bull-os leszereplése után elkötelezett tudott maradni, és konzisztensen erős teljesítményt tud nyújtani egy gyengébb autóval is. Mi több, versenyt is tudott nyerni vele. Ha így folytatja, előbb-utóbb kap egy újabb nagy esélyt.”

„Azt is látjuk, hogy Max mellett senki nem tud érvényesülni. Ezt láttam anno Michael Schumacher esetében is. Hiába kicsi a különbség két pilóta között, ha az a kicsi ledolgozhatatlan, az akkora frusztrációba kergeti a másik versenyzőt, hogy megsokszorozódik.”

„Ha túl keményen próbálod kompenzálni a hiányosságod, az végül visszaüt. Láttuk Pierre és Alex Albon esetében is, és most látjuk Sergionál. Max egyszerűen kivételes tehetség és egy csapatban versenyezni vele hatalmas kihívás.”

