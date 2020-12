HIVATALOS: Sergio Perez a Red Bull pilótája 2021-ben!

Alex Albont mindössze fél, a Toro Rossónál eltöltött szezon után felvitték a Red Bullhoz a küszködő Pierre Gasly helyére, és kiérdemelte a hosszabbítást a 2020-as szezonra is. Idén azonban nem tudta tartani a lépést Verstappennel, és néha a tőle elvárt támogató szerepet sem tudta hozni.

Már a szezon közepétől elindultak a pletykák, hogy Albonnak így nem lesz maradása a Red Bullnál, a lehetséges jelöltek között pedig ott vol egy ideig Pierre Gasly, és Nico Hülkenberg is. A Red Bull eltökélt célja volt, hogy minden lehetőséget megadjon Albonnak a bizonyításra, így csak a szezon után hoztak döntést róla.

A thai pilóta két 3. helyet is szerzett, míg Perez a Szahír Nagydíjon megszerezte karrierjének első futamgyőzelmét, és egy héttel azelőtt is csak az MGU-K meghibásodása miatt bukta el a pódiumot.

Albon leggyengébb futamai pont Horner ultimátuma után jöttek, a Nürburgringen márkatársával, Daniil Kvjattal ütközött, Portimaóban sem szerzett pontot, Imolában pedig a biztonsági autós fázis utáni újraindítás során pördült ki pontszerző helyről.

A Red Bull tehát gyakorlatilag azóta igazol először kívülről pilótát az első számú csapatába, hogy 2007-ben leszerződtették Mark Webbert a Williamstől. Albon a 2021-es szezonban a Red Bull hivatalos teszt és tartalékversenyezője lesz.

Perez szerződése egyelőre 1 évre szól a Red Bullnál, a mexikói pilóta korábban is elmondta, hogy 2022-re már vannak más lehetőségei is. A Red Bull akár 1 év után felléptetheti Juki Cunodát is a csapathoz, illetve Albon is vissaztérhet, ha a Perez-Red Bull kapcsolat mégsem váltja be a hozzá fűzött reményeket.

