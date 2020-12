„Max eleinte egy igazi dúvad volt” – fejtegette idősebb Verstappen arra a kérdésre, hogy milyen gyerek is volt Max fiatalkorában.

Max Verstappen idén a hatodik idényét fejezte be a Fomula-1-ben, és jelenleg is ő az egyik legtehetségesebb fiatal pilóta, aki ráadásul már tíz futamgyőzelemnél jár. Azonban a sikerhez vezető út nem mindig volt könnyű. Édesapja sokat segített neki a céljai elérésében, de a vele szemben támasztott elvárások is hatalmasok voltak.

„Tisztában voltam az adottságaimmal, ami őszintén szólva az édesapámnak nem mindig tetszett. Ó, hogy mennyiszer hallottam tőle, hogy kamionsofőr leszek, ha nem koncentrálok eléggé, és nem veszem komolyan azokat a dolgokat, amiket mond. Azt mondogatta, hogy egy „dúvad” vagyok, meg hogy soha nem fogom megcsinálni. Azt hiszem, ezek a mondatok eléggé jól összegezik azokat a régi időket. Az édesapám mindig nagyon szigorú volt velem, amikor a dolgok nem mentek valami jól, vagy amikor nem adtam bele mindent.” – mondta el Max a Ziggo Sport új, róla szóló filmjében, számolt be a GPBlog.

Ezek azonban segítettek Verstappennek, hogy megvalósítsa az álmait. „Bizonyítani akartam apámnak, hogy meg tudom csinálni. Hogy képes vagyok rá, és elég gyors vagyok a pályán, ahogy azt is, hogy ezek mellett elkötelezett is vagyok. Apám mindig a legjobbat akarta előhozni belőlem, és azt hiszem, ez végül sikerült is neki.”

Az epizódban felszólalnak más emberek is Verstappenen kívül, például Hemut Marko, aki nagyon hamar rájött, hogy micsoda istenadta tehetséget rejlik Verstappenben. Ám többek között Raymond Vermeulen és maga Jos Verstappen is mesélt a régi időkről.

Jos Verstappen igazán keménykezű mentor volt.

„Nem hiszem, hogy könnyű gyerekkora volt Maxnek. Jos egy igazán nagyszerű mentor, de mindemelett nagyon kemény és határozott is.” – mesélte Marko Jos Verstappenről.

David Coulthard is megosztotta a véleményét:

„Az, ahogy Jos biztosította a lehetőséget Maxnek az álmai eléréséhez és mindent megtett a karrierjéért, nagyon inspiráló. Ez megmutatja, hogy mit érhet el az ember elhivatottsággal és odaadással, még akkor is, ha egy ilyen fiatal fiúról van szó.” – mondta az egykori Fomula-1-es pilóta.

Maga Jos Verstappen is mesélt azokról a pillanatokról, amikor nagyon mérges volt a fiára, például amikor faképnél hagyta egy benzinkútnál, ám mindezt a céljaik elérésének érdekében.

„Igyekeztem a lehető legjobban felkészíteni Maxet. Tényleg mindent megtettem érte.” – összegezte Jos, aki úgy tűnik, elérte a céljait.

Kerékcserék 2020-ban: egy csapat egyszer sem hibázott.

Ajánlott videó: