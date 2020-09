Hamiltonnak is mindent bele kellett adnia, hogy meglegyen pályafutása 90. sikere

Hiába sikerült Bottasnak jobb rajtot vennie a futam elején, majd tartotta meg előnyét a biztonsági autós újraindítást követően is, érkezett a piros zászló és a második állórajt. Ott viszont már Hamilton tudott előnybe kerülni, és bár jött egy újabb szünet, a brit már nem engedte ki a győzelmet a kezéből.

Ez pedig a 90. sikert jelentette Hamilton számára pályafutása során, de azért keményen meg kellett érte dolgoznia. A hosszúra nyúlt versenyt végig elég melegben teljesítették, és a címvédő elég fáradtnak is tűnt az autójából kiszállva.

Még több F1 hír: Sainz nem szeretné újra átélni ezt a szituációt

A futam után viszont már boldogan nyilatkozott az újabb futamgyőzelmet követően. „Az egész igazán szédületes, olyan, mintha három versenyünk lett volna egyben. Hihetetlenül nehéz nap volt, a rajtom nem sikerült túl jól, a pálya viszont fenomenális. Aztán ott volt persze a meleg is.”

„Valtterit magam mögött kellett tartani, de ő egész hétvégén nagyon gyors volt, emiatt nem volt könnyű, és persze az elején én voltam hátul. A sok újraindítás miatt óriási koncentrációra volt szükség egész idő alatt.”

Egy ilyen eseménydús futamon nem is lehet könnyű kiemelni a legfontosabb pillanatokat, az autóban ülve pedig teljesen máshogy éli meg a pilóta ezeket, mint a nézők. Ettől függetlenül Hamilton az újraindításokat emelte ki, mint kulcsmomentumokat.

„Azok az újabb rajtok. Az első etap során menedzseltem a gumikat, és nem igazán kellett volna kiállnom, de a csapat aggódott, mert Valtterinek volt valami gondja, aztán lehetett látni, hogy miként bontakoztak ki a dolgok a következő pár körben.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„A végén pedig a lágyon rajtoltam el, amely már egy használt szett volt, és nem tudtam, hogy milyen messze tudok rajtuk elmenni. Valtteri a semmiből tűnt elő, és amikor láttam, hogy Daniel volt ott, aki keményen nyomta, néha nem tudtam, hogy mi a helyes lépés” – folytatta Hamilton.

„Óvtam a gumikat is, de aztán hirtelen megint felzárkózott rám Bottas, szóval fontos volt megtartani az egy másodperces különbséget, mivel ez egy igazán hosszú egyenes, 1000 méter, ezért nem akartam, hogy legyen DRS-e.”

„A szívem nagyon dobog most, és elképesztő, hogy itt vagyok és 90 nagydíjgyőzelmem van már, de közben szeretném, ha igazságot szolgáltatnának Breonna Taylor ügyében” – zárta futam utáni interjúját Hamilton átkanyarodva egy újabb amerikai lövöldözésre.

A díjátadót követően már a Sky F1-nek nyilatkozva mesélt az eseménydús futamról, és főként a többszöri rajtról.

„Ez az egyik legőrültebb futam, amelynek valaha a részese voltam. Három az egyben élmény volt, és eléggé kimerült vagyok, hogy őszinte legyek.” A mai futamon tényleg a sok rajt jelentette a fordulópontokat az élmezőnyben, Hamiltonnak pedig voltak jobb és rosszabb rajtjai is.

The Safety Car Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Az első elindulásom nem volt túl jó, utána következett egy repülőrajt, amely szintén nem volt valami jó. Utána a második állórajtnál a második helyről kezdtem, és az már nyilván jobb volt, majd sikerült kiépítenem hét másodpercnyi előnyt, szóval ott már elég kényelmes volt a különbséggel és az új gumikkal.”

„Utána viszont jött az újabb szünet. Persze bármi megtörténhet ezeknél a startoknál, de szerencsére a végén enyém volt a legjobb rajt. Ezek után azonban Valtteri továbbra is ott volt mögöttem, szóval ha hibáztam volna bármit is, akkor a hosszú egyenesben szélárnyékból elment volna mellettem.”

„A mai nap tehát fizikálisan és mentálisan is az egyik legmegterhelőbb volt, amelyet valaha átéltem.” A futamgyőztest megkérdezték még arról is, hogy vissza szeretne-e térni erre az aszfaltcsíkra a jövőben is. A brit pozitív választ adott, hiszen ez egy lenyűgöző pálya és tetszett is neki.

Hamilton ezzel már tényleg szinte megállíthatatlannak tűnik. Bottas hiába látszik olykor gyorsabbnak, nem tud összerakni úgy egy teljes hétvégét, hogy Hamilton előtt legyen. Most már kezd egyre közelebb kerülni ahhoz a hetedik bajnoki címhez.

Hamilton első köre a Mercedes W11-gyel: onboard