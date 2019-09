Hamilton szereti az üldöző szerepét

A forma-1-es világbajnokság elmúlt két futamán Lewis Hamilton hatalmas hajrát vágott ki, ez a Magyar Nagydíjon győzelmet ért neki, Belgiumban viszont be kellett érje a második hellyel. Hamilton mindkét esetben hatalmas hátrányt dolgozott le az utolsó körökben a Mercedes eltérő taktikájának köszönhetően, ám míg a Hungaroringen ez elég volt Max Verstappen ellen, Spában Leclerc megtartott valamit az előnyéből.

Hamilton ötszörös világbajnokként inkább az üldözött szerepét tölti be, mint az üldözőét, ám nem volt ez mindig így, sőt. Elmondása szerint pályafutása kezdetén többször kellett a rajtnál a többiek hátát néznie, de nem volt ez sokáig így.

"Imádok másokat üldözni, így kezdődött a karrierem. Mindig a rajtrács végén voltam a kartban, imádtam a gokartomat, de messze nem a legjobb volt. Mindig keresztül kellett menni a mezőnyön, de azok a versenyek voltak legjobbak, amikor sikerült hátulról indulva elkapni az elsőt is. Óriási, hogy most az időmérőkön és a futamokon is különbözünk a Red Bulltól és a Ferraritól, és ezt nagyon élvezem, mert úgy érzem, hogy én is az eredmény része vagyok, jobban, mintha csak ellépne az ember az élen" - mondta Hamilton.

A monzai hétvégén arról is kérdezték a Mercedes brit versenyzőjét, hogy annak ellenére is erőltetni fogja a támadásokat, hogy jelentős a pontelőnye a tabella élén, ám Hamilton szerint ebben a témában már évek óta ugyanúgy gondolkodik, vagyis nem vállal felesleges kockázatot, de mindig a győzelemre törekszik.

"Az én hozzáállásom az évek során nem változott, ha valami nem törött, nem kell megjavítani. Elég jó egyensúlyt sikerült létrehozni az utóbbi időben, de például tavaly ezen a futamon kockázatot kellett vállalnom. De teljesen más helyzetben voltam, és az nem egy buta helyzet volt. És ez az egyensúly most is megvan. De mindig lehet fejlődni, idén már mondtam, hogy az időmérőn kell javulnom, és persze a versenyeken is lehet fejlődni" - mondta a Mercedes.világbajnoka

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.