Hamilton: Russell beállításaival jobb pozícióban lehettem volna...

Az ötödik és a hetedik helyet a szezon második futamára egy harmadik és ötödik helyre tudta javítani a Mercedes, ezúttal Russell végzett előrébb, aki Alonso büntetése után örökölte meg a dobogót.

A verseny után Hamilton azt nyilatkozta a Sky-nak, hogy örül a csapat és Russell sikerének, viszont rossz beállításokat választott a versenyre, és a stratégiája sem működött – a brit a kemény gumikon rajtolt, majd a safety car alatt a közepes keverékre váltott:

„Úgy érzem, kiváló dolog, hogy ennyi pontot gyűjtöttünk csapatként, és az is csodálatos, hogy George a harmadik helyen végzett. Én is mentem előre, legalább a remény benne volt a futamban... már annak is örülök, hogy a hetedik helyről indulva az ötödik lettem.”

„Egyszerűen nem jött be a stratégiám, és a beállításaim sem voltak tökéletesek. Szerintem ha ugyanolyan beállításokat használtam volna, mint George, akkor jobb pozícióban lehettem volna.”

„Rengeteg munka vár még ránk, de a mai napból pozitívumokat is tudunk gyűjteni. A beállításnál 50-50 százalék volt az esély arra, hogy bejön, én az egyiket, George a másikat választotta. Így viszont nem tudtam gyorsabb lenni nála, csak hozni a tempóját” – fogalmazott Hamilton.

Két futam elteltével így Hamilton a 20 ponttal az egyéni pontverseny hatodik helyén áll, de a negyedik Russell 21, Sainz pedig 20 egységgel rendelkezik, tehát nagyon szoros az állás.