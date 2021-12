Hamilton mindkét edzést megnyerte: az egykörös tempó még nem jó

A csillagosok érkezhettek magabiztosabban az F1 szempontjából új országba, és az eddig látottak alapján továbbra is ők örülhetnek inkább, hiszen a Red Bull minimális lemaradásban van velük szemben, bár a pénteki nap eredményeiből még kár lenne kiindulni.

Ami azonban magát az aszfaltcsíkot illeti, a brit címvédő csak jókat tudott mondani róla az első napi tapasztalatai alapján. „Gyors. Elképesztően gyors, ráadásul még a tapadás is egészen jó. Miután elkapod rajta a ritmust, ez egy gyönyörű pálya.”

Városi pálya lévén viszont a forgalom még okozhat komolyabb gondokat is, és ugyan nagyon kirívó esetet nem láthattunk az első két edzés során, Hamilton is figyelmeztet, hogy nem olyan egyszerű a helyzet, mint néhány másik helyszínen.

„A forgalom mindenképpen sokkal rosszabb, mint sok másik helyen, Monacóra hajaz. Óriási sebességkülönbség alakul ki az autók között, emiatt pedig veszélyzónák alakulhatnak majd ki.”

A pilóták előzetesen azért is számítottak nehéz hétvégére, mert a munkálatok csak pár napja fejeződtek be a pályán, ráadásul a sivatag közelsége miatt igazán sok por és homok kerülhet az aszfaltra. Hamiltont viszont meglepte, hogy mennyire jó volt a tapadás az előzetesen várthoz képest.

„Egyből feltűnt, hogy mennyire jó a tapadás. Amint kimentünk a pályára, jó volt, és most sem voltunk sokkal gyorsabbak, mint az első edzésen, a hosszú etapok is hasonlóan sikerültek. Mi megpróbáltunk pár dolgot a beállításokkal. Nem is tudom, egyetlen körön nem vagyunk gyorsak a többiekhez viszonyítva, de a versenytempó nem olyan vészes.”

A mercedeses tehát annak ellenére sem tartja még jónak az időmérős tempójukat, hogy mindkét edzésen ő lett az első, ez pedig akár még aggodalomra is adhat okot a többieknek. Az alapbeállításokkal viszont még így is többnyire elégedett volt.

„Összességében rendben van, volt pár változtatás a két edzés között. Nem tudom, melyiknél akarok majd maradni. Majd ma este átnézzük őket, és a gyárban dolgozókkal együtt előállunk majd a helyes megoldással holnapra. Egy körön ők is [Red Bull] gyorsak, tehát még lesz munkánk.”

