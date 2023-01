Hamilton: „Édesapám sosem engedte, hogy sírjak”

Hamilton az utóbbi években, de pályafutása során is többször beszélt már arról, hogy milyen nehéz körülmények és kihívások közepette kellett harcolnia azért, hogy eljuthasson a Forma–1-ig.

Legutóbb nagyjából fél évvel ezelőtt, az FIA When We Were Young című rövid dokumentumfilmjében mesélt a kezdetekről: „Nem volt sok pénzünk, ezért nagyon szerencsések voltunk, hogy páran kisegítettek minket gumikkal és üzemanyaggal.”

„Egész fiatal pályafutásom alatt azért kellett harcolnunk, hogy versenyezhessünk a hétvégén. Eközben mások tele voltak pénzzel, és csodálatos motorhome-juk is volt. Az övéké volt a legjobb gokart. Mi azonban így is legyőztük őket. Sokkal kevesebb pénzből. Ez óriási siker volt számomra és a családom számára.”

A gyengeség jeleit azonban nem mutathatta a külvilág felé, mondja a Jay Shettyvel készült műsorban, melynek On Purpose a címe. „Édesapám sosem engedte, hogy sírjak, amikor gyerek voltam, mert azt mondta, hogy az a gyengeség jele.”

Emellett szó esik az őt ért traumákról is. „Az egyik iskolában én voltam az egyike a három színesbőrű gyereknek. Vélhetően ez volt a legnehezebb és legtraumatikusabb része az életemnek” – mondja Hamilton.

Shetty tehát jövő hét hétfőn fogja közzétenni a teljes epizódot a brit bajnokkal, amely egyébként Hamilton első igazi szereplése is lesz egy podcastben, egy rövid előzetest azonban már meg lehet róla nézni az úriember Instagramján.

