AlphaTauri: Érdeklődtünk Mick Schumacher iránt, de volt egy bökkenő...

Az AlphaTauri csapatvezetője elmondta, hogy a Haastól 2022 végén menesztett Schumacher rajta volt az istállója radarján, még mielőtt Nyck de Vries felé fordult volna a tekintetük.

A faenzai gárda fontos szerepet játszott az idei átigazolási piacon, hiszen egy idő után biztossá vált, hogy Pierre Gasly az Alpine-hoz szeretne távozni, de addig nem akarták őt elengedni, amíg nem találnak egy megfelelő helyettest.

Mivel De Vries remekül teljesített a monzai beugrása alkalmával, Helmut Markóék nem haboztak sokat, és hamar rárepültek a holland versenyzőre, akit le is igazoltak 2023-ra. A végső döntés megszületése előtt azonban még több név is volt a csapat kalapjában.

Ott volt az IndyCar-sztár, Colton Herta, akit Marko hajlandó is lett volna áthozni Amerikából, de Hertának nem volt elég szuperlicencpontja az F1-es jogosítványhoz, és hiába kértek kivételt az FIA-tól, ezt nem kapták meg, így nem történhetett meg az ő leigazolása.

Herta mellett pedig többé-kevésbé ott volt még Schumacher is, akinek a szezon közepétől egyre inkább kifelé állt a szénája a Haasból, bár a hivatalos megerősítésre egészen az idény utolsó részéig kellett várni.

Tost pedig most elárulta, hogy a német pilóta is ott volt a lehetséges Gasly-utódok között, még mielőtt De Vries mellett állapodtak volna meg. „Számomra ő amúgy is beszédtémát jelentett már” – erősítette meg Tost az RTL-nek, amikor Schumacherről kérdezték.

Emellett azt is kifejtette, hogy „örült volna, ha Mick beülhet az autóba”, majd hozzátette, hogy „meg van győződve arról, hogy Schumacher tehetséges, és meg van benne minden, ami egy sikeres F1-es karrierhez szükséges”.

De akkor miért nem lett az egészből semmi? Tost erre ugyanazt a választ adta, amelyet korábban Marko is. Schumacher ugyanis 2022-ben még a Ferrari juniorakadémiájához tartozott, és ez érthető okokból problémát jelentett számukra. A politika tehát lényegében közbeszólt.

„Sosem jutottunk ezzel messzire. Én személy szerint azonban nagyon sokra tartom őt” – zárta mondandóját a rutinos csapatfőnök. Schumacher eközben a Mercedes tartalékosa lett, és ezzel lényegében éppen De Vries útjára lépett, aki tavaly ugyanebben a szerepkörben dolgozott.

