Ha nincs oltásod, jövőre nem léphetsz be az F1-es paddockba?

Ugyan a sorozat vezetőinek sikerült a járvány közepette is levezényelni az utóbbi két szezont, ráadásul sok helyen már tömött lelátók előtt zajlottak az események, az omikron variáns terjedése most ismét aggodalomra adhat okot.

Ez pedig nemcsak bizonyos futamok megrendezése elé gördíthet akadályokat, de nagyobb az esély arra is, hogy F1-es berkeken belül kitörjön egy fertőzési hullám. Miközben a világon több ország is kezd a kötelező oltás felé tendálni, így az F1-ben is felmerült, hogy talán az ott dolgozók esetében kötelezővé kéne azt tenni.

Még az Abu Dhabi Nagydíjon Bruno Famin, az FIA műveleti igazgatója, aki a koronavírus elleni protokollért is felel, megjegyezte, hogy jelenleg is vizsgálják az ötlet megvalósíthatóságát.

„Hogy mi lesz jövőre, azt még egyelőre nem lehet tudni, mert három hete még azt gondolhattuk, hogy a járványnak már majdnem vége, és 2022 már teljesen normális lehet” – mondta Famin a Motorsport.com-nak.

„Sajnos azonban ezzel az új variánssal, ami Európában is megjelent, a járvány ismét beindult, a kórházak pedig kezdenek újra megtelni. Naponta százezrek fertőződnek meg Európában, nekünk pedig nagyon óvatosnak kell lennünk.”

„Tudjuk, hogy bizonyos helyeken, egyes országokban, eseményeken a kötelező védőoltás már folyamatban van. Ezt pedig mi is meg fogjuk vizsgálni, egyelőre azonban még nem döntöttünk az ügyben.”

Az F1 irányítója, Stefano Domenicali azonban már arról beszélt, hogy azóta továbbléptek, az FIA Motorsport Világtanács pedig el is fogadta azt a javaslatot, hogy az F1-ben dolgozók esetében kötelező legyen a vakcina.

„Sok problémát kell megbeszélni a csapatokkal. Jövőre is ott lesz a Covid, tehát nem lesz egyszerű dolgunk. Az utóbbi két évben viszont így is sikerült megrendeznünk két idényt. Az, hogy idén meg tudtuk oldani a 22 versenyt, enyhén optimistává tesz minket a következő év elejét tekintve.”

„Az viszont nem véletlen, hogy az egyik utolsó dolog, amit a legutóbbi ülésen elfogadtak, az az F1-es személyzet kötelező beoltása.” Az F1 egyébként az egyik első olyan sport volt, amely nyilvánosan kampányolt a vakcina mellett, amikor az Abu Dhabi Nagydíj hétvégéjén kiadtak egy versenyzők részvételével készült videót.

