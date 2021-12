Hamilton közölte a szándékát a Mercedes csapatával – sajtóhír

Azt követően, hogy Abu Dhabiban drámai körülmények között bukta el a világbajnoki címet Lewis Hamilton, majd nem ment el az FIA-gálára, és a mai napig sem posztolt a közösségi médiába, felröppentek olyan spekulációk, melyek szerint Hamilton a visszavonuláson gondolkodhat.

A Motorsport.com olasz kiadása arról írt, hogy Hamilton gondolkozási időt kért a Mercedestől, a csapatfőnök Toto Wolff pedig azt nyilatkozta, reméli, Lewis Hamilton nem dönt a visszavonulás mellett.

Most pedig arról számolt be az olasz Motorsport, hogy Hamilton közölte a csapattal, folytatni fogja a pályafutását, így 2022-ben is ott lesz a 44-es számú Mercedesben, immáron George Russell csapattársaként.

A beszámoló szerint Toto Wolffnak és a Daimlernek is fontos volt, hogy elkerüljék a 2016-os szituációt, amikor Nico Rosberg a szezonzáró után jelentette be a visszavonulását, ami akkor nem hozta könnyű helyzetbe a német istállót.

Bottas visszatérése viszont elvileg sosem fontolták meg komolyan, ebben pedig az is szerepet játszhatott, hogy az Alfa Romeo és Frederic Vasseur nem vette volna jó néven a „kölcsönt”.

Marko: Verstappen a Mercedesszel is tárgyalt, mielőtt leigazoltuk...