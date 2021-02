Giovinazzi: a Ferrari „egyértelmű” célokat adott nekem a 2021-es F1-es szezonra

Azok után, hogy 2019-ben egyértelműen elmaradt a veterán Kimi Räikkönentől, 2020-ban javult Antonio Giovinazzi formája, és a finnhez hasonlóan 4 pontot szerzett, illetve 9-8 arányban az időmérőkön felül is múlta a 2007-es világbajnokot.

Giovinazzi teljesítménye így pont elég volt, hogy meggyőzze a Ferrarit arról, hogy érdemes egy harmadik szezonra is az F1-ben tartani, ami még az Alfa Romeo vezetőségét is meglepte, hiszen ők is arra számítottak, hogy Mick Schumacher érkezik a csapathoz.

Az Alfa mindenesetre azt szeretné, ha Giovinazzi a harmadik szezonjában már a csapat vezérévé tudna válni, az olasz versenyző pedig elmondta, hogy a Ferraritól is egyértelmű célokat kapott.

„A Ferrari szempontjából igen egyértelmű, minek kell történnie – azt akarják, hogy a továbbiakban is fejlődjek, és szállítsam az eredményeket” – nyilatkozta Giovinazzi az Autosport/Motorsport.com-nak. „Nekem is pont ugyanilyen céljaim vannak, szóval ezen fogunk dolgozni a következő szezonra.”

„Ismét jó munkát akarok végezni a csapattal, ahogyan az sikerült az előző két szezonban is, számomra már olyanok, mint egy család, hiszen ez már a harmadik évem lesz itt. Jó lesz az is, hogy Kimivel dolgozhatok együtt, ez egy kicsit megkönnyíti a fejlődést.”

Giovinazzi azt is elmondta, hogy az ő személyes fejlődése természetesen az Alfa Romeo autójától is függ majd, amit 2020-ban jelentősen visszafogott a Ferrari rosszul sikerült erőforrása, de lenyűgözte, hogy a csapat a nehézségek ellenére is motivált maradt.

„Remélhetőleg idén már jobb autónk lesz, és könnyebb lesz bekerülni a pontszerző helyek közé. Abban reménykedem, hogy egy nagyobb előrelépés majd hozza a jobb eredményeket. Sokat gondoltam a csapatra, hiszen sosem egyszerű az élet, amikor ennyire a mezőny hátuljában vagyunk. Mindig próbálom motiválni a srácokat, ami szerintem remekül működött.”

„Amikor pontokat szerzel, annak az igazi hatását a következő versenyen érzed, mert a csapaton belül mindig sokkal jobb hangulat, de egyáltalán nem panaszkodhatok, mert a csapat mindig keményen dolgozik, egy ilyen nehéz szezon alatt is.”

Giovinazzi azzal, hogy Mick Schumacher a Haas pilótája lett, nem nyugodhat meg, hiszen Callum Ilott, Robert Svarcman, és Marcus Armstrong is sorban állnak az Alfa Romeo üléséért.

„Nem biztatóak a kilátások a Ferrarinál…”

