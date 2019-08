Gasly nem érti, hogy hová tűnt a tempója: bajban van?

Pierre Gasly gyakorlatilag a téli tesztek óta komoly nyomás alatt van a Red Bullnál, ahol a Renault-hoz költözött Daniel Ricciardo helyét kapta meg. A francia autót tört Barcelonában, amivel rögtön kihúzta a gyufát Helmut Markónál, aki figyelmeztette is a versenyzőjét, mivel ezzel igencsak befolyásolta a fejlesztési munkálatokat.

Gasly nem igazán tudott javítani a helyzetén, leszámítva a Brit Nagydíjat, ahol magához képest sokkal gyorsabb volt, de összességében így is igencsak elmaradt Max Verstappentől, aki mindössze 7 pontra van a bajnokság második helyétől, míg a csapattársa lassan csak hetedik. A Magyar Nagydíjon is óriási volt a különbség kettejük között, és Christian Horner csapatfőnök finoman megjegyezte, hogy szükségük lett volna egy hátvédre. Pierre egy 6. hellyel fejezte be a hungaroringi viadalt, míg Max majdnem nyert.

„Pénteken egy erős napunk volt, és a hétvége meglehetősen jól kezdődött, majd az FP3-tól kezdve nagyon sokat vesztettem és általánosságban sokkal többet küszködtem a tapadással. Az időmérő így már igen nehéz nehéz volt. Egyszerűen nem tudtam kihozni a maximumot, de nyilvánvaló, hogy nem volt hasonló tempónk, mint azoknak, akik legelöl versenyeztek. És ma ismét ugyanez volt a helyzet.”

„Pontosan meg kell értenünk, hogy miért veszítettünk ennyit tempót és miért is küszködtünk ilyen sokat, valamint meg kell győződnünk arról, hogy Spában már versenyképesebbek leszünk. Ebben a pillanatban azonban nem tehetünk mást, minthogy elmélyedünk a részletekben, és megpróbáljuk kitalálni, mi is történt valójában. Bizonyára néhány változtatást is végrehajtottunk, de nem akarok belemenni a részletekbe. Azt hiszem, ez csak... Megpróbáljuk kielemezi, hogy honnan származik mindez. Természetesen a szombat és a vasárnap sokkal nehezebb volt, mint a hétvége eleje.”

Közben pedig már a társak is azzal viccelődtek, hogy Gasly helyére kellene valaki, talán Fernando Alonso, akiről folyamatosan azt pletykálják, hogy Milton Keynes-be költözhet, de ezt az opciót Marko egyértelműen kizárta.

„A rajtom sem volt sima, mivel a kerekeim kicsit kipörögtek, majd ezután a közepes gumikon kicsit szendvicsbe kerültem az 1-es kanyarban. Nagyon közel voltam Kimi-hez a 2-es kanyarban, szóval igen, sokat vesztettem a rajtnál, ami biztosan nem segített számomra a versenyen, de ezt követően sem voltam olyan gyors, bármit is csináltunk. Azt hiszem, ez a fő része az elemzésnek. Pontokat szereztünk, de nem annyit, mint kellett volna. Le fogunk ülni a srácokkal, és együtt kielemezzük, hogy megtudjuk, mi történt.”

„Jelenleg nincs egyértelmű válaszunk erre. Csak meg kell értenünk a dolgokat és azokat kielemezni a srácokkal. Pénteken a tempónk még a többiekhez képest is jó volt, de az FP3-tól kezdődően egészen más lett a helyzet. Meg kell értenünk mindezt... Most pedig jön egy kis szünet, amit szeretnénk kihasználni arra, hogy erősebben térjünk vissza. A kikapcsolódás mellett természetesen vissza is tekintesz az első hónapokra, hogy hogyan mentek a dolgaid, mik azok, amiken még javítanod kell és így tovább. Szánnunk kell egy kis időt arra, hogy megbizonyosodjunk a dolgokról, és élesebben térjünk vissza.”