Hamilton köszöni a Mercedesnek, hogy hagyták kicsit regenerálódni

Lewis Hamilton a Magyar Nagydíjat az utolsó körökben nyerte meg, köszönhetően egyrészt egy olyan merész boxtaktikának a Mercedes részéről, amelyről bevallása szerint ő sem gondolta sokáig, hogy működhet, másrészt pedig annak, hogy az utolsó körök hatalmas rohanásában egyszer sem hibázott, ami főleg a Német Nagydíj után jól eshetett neki.

Akkor az ötszörös világbajnok a futamon kétszer is a pályán kívülre került, ráadásul az elsőnél ezek után szabálytalanul le is vágta a boxutcakijáratot, ami miatt még egy büntetést is kiosztottak neki. Ezek ismeretében kérdezték meg győzelme után arról, hogy megváltásként értékeli-e Hungaroringen aratott győzelmét:

Még több F1 hír: Hamilton Alonsóval fúrta Gaslyt, Verstappen Bottasra hárított

„Nem hiszem, hogy a megváltás megfelelő szó lenne erre. Nem szoktam sokat hibázni, ezért a németországi egy masszívan borzalmas hétvége volt számomra, ezért a csapat nagyon rendesen egy kicsit csökkentette a terhelésemet erre a hétre, hagyva nekem időt a regenerálódásra, és csak simán a lehető legtöbb kedves szót kaptam tőlük, amivel levették a vállamról a nyomást.”

„Amikor ide megérkeztem, már éreztem, hogy visszatértem, aztán az időmérő nem úgy ment, ahogy szerettem volna. Ma amikor a második helyre értem, onnantól tudtam, hogy itt most az igazi menet elkezdődött, nem tudtam akkor, mi lesz, hogy lesz, mi lesz a taktika, csak azt, hogy valahol, valahogy el fogok tudni menni Max mellett.”

„Az is igaz, hogy azért a bajnokságban más céljaink vannak, szerintem, ha ugyanannyi pontunk lenne, egy sokkal kiélezettebb csatát láttunk volna a végén, szerencsére nem kellett különösebben rizikóznom, Max pedig nagyon szabályosan védekezett. Most, hogy megyünk a szünetre, ez remekül feldobhatja a gárdát, főleg egy ilyen nehéz versenyt követően.”

43 esztendővel ezelőtt szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.