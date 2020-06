Ferrari: Ez lesz a legnehezebb újdonság a biztonsági előírások kapcsán!

Az Osztrák Nagydíj több szempontból is érdekes lesz, többek között azért, mert ekkortól kezdik el használni a csapatok a COVID-19 miatt bevezetett protokollokat. Több istálló már részt vett privát teszteken is, amelyeknek többek között az volt a célja, hogy az alakulatok hozzászokjanak az új követelményekhez.

Bár a csapatoknak logisztikai nehézségekkel is szembe kell nézniük a távolságtartási szabályok miatt, a Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies azt nyilatkozta a Motorsport.com-nak, hogy a maszkviselés lesz a legnehezebb az összes újdonság közül.

„Azt gondolom, alapvetően a maszkviselés lesz a legnagyobb kihívás, főleg a garázsban lévő srácok számára, akiknek szinte folyamatosan maszkot kell viselniük. De már elkezdtünk hozzászokni ehhez, és kezd az életünk normál részévé válni a dolog. Valójában a Ferrarinál kötelező a maszk viselése, legyen szó a gyárról vagy az irodákról.”

„De teljesen más dolog irodai környezetben maszkot viselni, mint egy 40 fokos környezetben a pálya mellett, ahol nagyon meleg van. Elismerést érdemelnek az egészségügyi dolgozók, akiknek minden munkanapon maszkban kell lenniük.”

Mekies azt is elmondta, hogy a Ferrari légzési gyakorlatokat javasolt a személyzetének, hogy segítsenek nekik, és a csapat arra is figyel, hogy szüneteket adjon az alkalmazottainak, amelyekben kimehetnek a garázsból.

„Számos intézkedést próbálunk bevezetni, többek között légzési gyakorlatokkal és egy kevés szünet kiadásával próbálunk segíteni a srácoknak, akiknek a légzési gyakorlatok is segíthetnek abban, hogy a lehető legjobb formában maradjanak.”

A szájmaszkok viselése és a távolságtartás mellett az F1 arra is törekszik, hogy a különböző csapatok ne vegyüljenek egymással. Emellett a csapatok a szervezetükön belül is létrehozhatnak „szociális buborékokat”, amelyekben amennyire csak lehet, próbálják elszeparálni egymástól a csapattagokat.

A sportigazgató viszont azt is hozzátette, hogy ha egy csapattagnak segítenie kell a másik autónál – például egy kései motorcsere vagy szerelés miatt – akkor ez problémamentesen megtörténhet.

„Ez nem tartozik a szabályok közé, tehát nem vagy belekényszerítve ebbe a buborékba – a buborék csak a csapatra vonatkozik. Az pedig már a mi felelősségünk, hogy alkotunk-e további buborékokat a csapatunkon belül.”

„Egy pozitív eset esetében pedig próbálunk annyira rugalmasak lenni, amennyire csak lehetséges, tehát attól függően, hogyan alakítjuk ki a saját buborékunkat, limitálni fogjuk a kapcsolatot az embereink között.”

„Ezt a buborékot pedig próbáljuk úgy megalkotni, hogy az ne legyen hatással az operációkra. Szóval amennyiben gyorsan kell változtatnunk valamin, azt is tökéletesen kivitelezzük majd. Persze ez azzal is jár, hogy csapatként kicsit kevésbé leszünk rugalmasak, amennyiben sajnos lenne egy pozitív esetünk. De ez egy olyan döntés, amelyet önállóan hozhatunk meg.”

Mekies azt is elmondta, hogy ha sürgős munkájuk akadna, és közel kellene kerülniük a csapattagoknak, az sem menne a biztonság rovására.

„Nem hiszem, hogy ez bármilyen szerepet játszana. Amikor nem tudod tartani a távolságot a többiektől, akkor is viselned kell a maszkot. Éppen ezért ebben a szakaszban a lehető legbiztonságosabb módon fogjuk azt tenni, amit tennünk kell.”

„Nem lesz olyan csábító vagy ösztönző dolog, ami miatt megszabadulnánk a biztonsági előírásoktól, mivel ez lesz az új norma.” – mondta a Ferrari sportigazgatója.

Michael Masi, Race Director, Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari and Alan Permane, Sporting Director, Renault Sport F1 Team in the press conference

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images