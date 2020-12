Ennyi balszerencsés esemény hátráltatta idén Bottast

Valtteri Bottas 2021-ben lehet, hogy az utolsó lehetőségét kapja arra, hogy a Mercedes pilótájanként a bajnoki címért küzdjön, azonban idén is rengeteg balszerencsés eset hátráltatta abban, hogy komoly kihívója legyen Hamiltonnak.

Silverstone: defekt

Lewis Hamilton az első silverstone-i futam előtt mindkét versenyt megnyerte a pole-pozícióból rajtolva, így Bottasnak válaszolnia kellett valahogyan Hamilton formájára. A két Mercedes azonban a korai safety cart követően egy nagyon hosszú második etapra kényszerült, azon a pályán, amely a nagy sebességű kanyarjaival talán a legnagyobb terhelést jelenti a gumikra a naptárban.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 pitstop with a puncture Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bottas Hamilton mögött a második helyen fejezte volna be a futamot, de 3 körrel a verseny vége előtt bal első defektet kapott, ráadásul a kör elején, így rengeteg időt veszített, mire visszaért a bokszutcába. A finn végül csak a 11. helyen zárt, míg Hamilton az utolsó körben kapott defektjével, 3 kerékkel is megnyerte a hazai versenyét.

Monza: defekt?

Lewis Hamilton ritkán hibázik, és Monzában is egyszerre hibázott a csapattal, ahogyan az sem segített a helyzetén, hogy a Parabolicában szokatlan helyen, a külső íven helyezték el a bokszutcai zárásra figyelmeztető LED paneleket.

Bottas a brit stop & go büntetése miatt remek lehetőséghez jutott, azonban ezt nem tudta megragadni. Egy rossz rajt miatt egészen a 6. helyre visszaesett, és az újraindítást követően sem tudott úgy átvágni a mezőnyön, ahogyan azt remélni lehetett.

Bottas végül 5. lett, de a verseny után azt nyilatkozta, hogy az autója annyira rosszul vezethető volt, hogy néha azt gondolta, defektje van. A Mercedes egyik hagyományos gyengepontja, a rossz hűtés is lassította a forgalomban.

Nürburgring: MGU-H meghibásodás

Bottas a Nürburgringen vesztette el a bajnoki címért folytatott harcot, az Eifel Nagydíj után már csak idő kérdése volt, mikor állítja be Michael Schumacher rekordját Lewis Hamilton. A finn még remekül kezdte a versenyt, és egy bátor bevetődéssel átvette a vezetést.

A 320 Felett podcastünk legújabb részéből megtudhatjátok, hogy mi hogyan értékeltük Bottas idei teljesítményét:

Egy elfékezéssel azonban elveszítette az előnyét, és Hamilton megelőzte, illetve egy számára borzalmas időpontban érkező virtuális biztonsági autó alatt Verstappen is átugrotta. Bottas nem is tudott végül nyomást gyakorolni rájuk, miután az MGU-H meghibásodása miatt ki kellett álnnia a versenyből.

Imola: beszoruló törmelék

Bottas jó formában volt Imolában, meg is szerezte a pole-pozíciót, és ezúttal a vezetést is megtartotta a rajtot követően, míg Verstappen átugrotta Hamiltont a rajtnál. Bottas versenye azonban már a második körben megpecsételődött, amikor összeszedte Sebastian Vettel Ferrarijának letört szárnylapját, ami ezután körönként majd egy másodperccel lassította.

Bottas végül Verstappen kiesése miatt így is a második lett, de jogosan érezhette úgy, hogy az őt lassító törmelék nélkül az élről kontrollálhatta volna a versenyt.

Törökország: sérülés az autón

A Török Nagydíj volt Bottas messze legrosszabb futama idén. Míg Hamilton a 6. helyről rajtolva is megnyerte a versenyt, azzal pedig a világbajnoki címét, a finn még kört is kapott csapattársától.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 crash at the start of the race Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A csúszós pálya és az eső mindenkinek megnehezítette a dolgát, de Bottas versenye már az első körben megpecsételődött: az első kanyarban csak úgy tudta kikerülni az előtte megpördülő Esteban Ocont, hogy ő is megforgott, majd 8 kanyarral később egy megkérdőjelezhető előzési kísérlet során már ő lökte ki a franciát, ami után elferdült a kormányösszekötője is. Bottas összesen hatszor forgott meg a versenyen végül.

Bahrein: defekt

Valtteri Bottas Bahreinben is rosszul rajtolt, és egészen a 6. helyig esett vissza, azonban a piros zászlós újraindítást követően sem tudta megkezdeni a felzárkózását, mert defektet kapott. Bottas végül csak a 8. helyen zárta a versenyt.

A Szahír Nagydíj előtt: Hamilton akkor kapja el a koronavírust, amikor már megszerezte a bajnoki címet

Kicsit morbid példa, de Bottason idén még az sem segített, hogy a csapattársának ki kellett hagynia egy versenyt a betegség miatt, mert addigra Hamilton már bőven a zsebében tudta az egyéni világbajnoki címet, és a Mercedes is a csapatbajnoki címet.

Ez a szabadság pedig lehetővé tette a Mercedesnek, hogy egy verseny elejéig felhozzák a Williamsből juniorpilótájukat, a bizonyítási vágytól fűtött George Russellt, akit csak a saját balszerencséje fosztott meg attól, hogy meg is szerezze karrierjének első Forma-1-es győzelmét.

Szahír Nagydíj: elrontott kerékcsere

Hiába szerezte meg a pole-pozíciót Bottas, Russell az első körtől kezdve kontrollálta a versenyt, de lett volna még esélye Bottasnak arra, hogy az utolsó, kemény gumis etapon, vagy pedig a sikeres dupla kerékcsere után nyomást helyezzen a beugró britre.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, in the pits Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Ezt az esélyét azonban elvette a Mercedes katasztrofális dupla kiállása. Russell legalább a második kiállása után új közepeseket kapott, amivel le is vadászhatta volna Perezt a verseny végén, ha nem jön a defektje, de Bottas autójára kénytelenek voltak visszarakni az addig is használt kemény keverékeket. Amellett, hogy majd 30 másodpercig állt a bokszban, még a gumik hőmérsékletét is elvesztette Bottas, ellentétben Perezzel például, aki azokat melegen tartotta a biztonsági autós fázis alatt is, így Bottas csak a 8. helyen végzett.

Végső soron azonban elmondható, hogy Bottas minden balszerencséje ellenére sem tudta volna megverni Hamiltont, és ha 2021-ben ténylegesen meg akarja szerezni a bajnoki címet, neki is be kell vallania magának, hogy idén sem tett önerőből eleget ahhoz, hogy Forma-1-es világbajnok legyen.

