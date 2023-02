Erre fektette a hangsúlyt idei autójával az Alfa Romeo

Az Alfa Romeo számára autójuk teljesítményszintje és annak egyenletessége is fontos téma, azonban a Sauber által működtetett istálló a műszaki hibák elkerülését is téli munkája egyik legfontosabb elemévé tette. 2022-ben, főleg a téli tesztek során, az autó többször megállt és az első pár futamon is hasonló volt a helyzet. Három napnyi teszt alatt ezeket a problémákat lehetetlennek bizonyult megoldani.

„Már a tavalyi szezon második felére megoldottuk a problémát valamennyire. Onnantól nem voltak gondok. Főleg a hűtéssel volt baj, négyszer négy különböző hűtőhiba miatt kellett kiállnunk. A fő okot azonosítottuk, és biztosak vagyunk benne, hogy mögöttünk maradt. Emellett az is az egyik prioritás, hogy a Sauber korábban ismert megbízhatóságát hozzuk vissza, amikor a legjobbak voltunk.”

„Ez annak is az ára, ha nagyon agresszívan akar súlyt csökkenteni az ember. Az új és agresszív technológiánál kétszer is meg kell nézni, minden rendben van-e. Egy vadászgépet nem úgy épít meg az ember, mint egy Cessnát. Nem végeztünk tökéletes munkát, ennek ittuk meg a levét” – mondta Jan Moncheaux, a csapat műszaki igazgatója.

„Először is, a téli szezon alatt végig a pályán akarunk lenni, nem akarunk hülye apró hibák miatt a garázsban ragadni. Örülni fogok, ha Barcelonában (a filmforgatási napon) nem lesznek problémáink és végre megkezdhetjük az igazi munkát.”

„Szóval a megbízhatóság a prioritás. Azt is reméljük, hogy maranellói barátaink is jelentős lépést tesznek előre, mert a motorral is voltak bajok. A nyolc kiesés mellett volt négy vagy öt büntetésünk a motor miatt. Ez nyolc eldobott verseny és még négy-öt, ahol hátrányból indultunk. Ez 13-14 verseny. Egy ilyen mezőnyben ez végzetes. Nem történhet meg még egyszer.”

Az első, aki legjobban elvárja, hogy mindig célba érhessen az autóval, Valtteri Bottas, aki második idényében az Alfa Romeónál már most retteg, hogy milyen kevés idő lesz vezetni az autót a bahreini verseny előtt. A háromnapos szahíri teszt előtt emiatt a csapat egy 100 km-es shakedownt is szervez Barcelonába.

„Nem sok. Három nap egy autóval, ez másfél nap egy pilótának. Mindenki többet szeretne vezetni, de a szabály az szabály. Ilyenkor jönnek igen jól a szimulációs eszközök meg az a sok számítógép. Legalább mindenki megküzd ezzel. Szerintem el lehet így is készülni, de a tesztre olyan autó kell, ami működőképes. Nagyon fontos, hogy idén jobban sikerüljön, mint tavaly.”

„Persze pontosan tudom, hogy mi folyik a csapatnál és benne is vagyok a munkában, várom is, hogy kipróbálhassam és lássam, milyen lesz. Mindannyian nagy reményeket fűzünk a szezonhoz, de sosem lehet tudni, a többi csapat mennyire volt innovatív.”

