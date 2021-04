Egy meg nem érdemelt ajándék

Ez a szabály egy igazi kellemetlenség. Ha egy futamot félbe kell szakítani, akkor az összes lemaradás törlődik az újraindítás előtt. Ha körhátrányban vagy, akkor kapsz egy kört ingyen. Ugyanez a helyzet a biztonsági autónál is. Mindezt pedig azért csinálják, hogy az izgalmakat növeljék.

Schmidt szerint ez egy elfogadhatatlan beavatkozás a futam során. Ha le vagy maradva egy körrel, akkor azt magadnak köszönheted. Vagy azért, mert túl lassú voltál, vagy azért, mert hibáztál valahol, mint tette azt Lewis Hamilton is Imolában.

A futam második fele talán úgy is izgalmas lehetett volna, hogy nem törlik a lemaradásokat, mert akkor a címvédőnek a hetedik, nyolcadik, kilencedik helyért kellett volna mennie. Milyen alapon adnak bármit is a lekörözött versenyzőnek? A futamot vezető pilótával azonos körön lévők amúgy is rosszul járnak, mert elveszik az előnyük.

Ez azonban még talán rendben is van, vélekedik az újságíró. A biztonsági autó mögött nem lehet befagyasztani a különbségeket. Az pedig csak összezavarná a nézőket, ha össze kéne adni bizonyos időket, mint ahogyan az régebben volt. Ez azt eredményezte, hogy egyfajta hamis párharc alakult ki a pályán olyan versenyzők között, akik messze voltak egymástól.

A versenyben vezetőknek sajnos le kell nyelniük ezt a pirulát. Arra azonban nincsen szükség, hogy visszavehessék a kört. Hacsak nem mesterségesen akarnak izgalmakat generálni, mindezt pedig a sportszerűség kárára. Igazából talán még ők járnak a legjobban, hiszen körbemehetnek majdnem versenytempóval, így jobban felmelegített gumikkal várhatják az új rajtot.

Egy normális Safety Car fázisban a lekörözötteket ki kell venni a sorból, hogy mindenki az eredeti pozíciójában lehessen. Ez így rendben is van, de lehetne másképp is csinálni, vélekedik Schmidt. Ahelyett, hogy ők mennek egy kört, mi lenne akkor, ha csak simán a sor végére küldenék őket. Ez gyorsabb megoldás lenne, mint a jelenlegi procedúra.

A hibáknak pedig következményekkel kellene járniuk. Ezért is jobbak a kavicságyak, mint az aszfaltozott bukóterek. Ezt Imola is megmutatta. Sokan hibáztak, tapasztalt és kevésbé tapasztalt pilóták is. Perez, Räikkönen, Cunoda, Sainz. Ők mind bűnhődtek a kicsúszásukért. Hamilton azonban nem, mert utána jött egy megszakítás. Ez pedig valamiért nem tűnik fairnek, zárta cikkét Michael Schmidt.

Az tény, hogy Hamilton szerencsés volt Imolában, ezt ő maga is elmondta. A piros zászló nélkül elég nagy bajban találta volna magát, hiszen körhátrányból kellett volna feljönnie valahogyan pontszerző helyre. A második hely szinte biztosan nem lett volna meg neki, és akkor a bajnokság is máshogy festene.

Ti mit gondoltok erről a szabályról? Szerintetek igazságos az, hogy a lekörözöttek visszakaphatják a körüket, vagy Schmidthez hasonlóan ti sem tartjátok azt sportszerűnek?

