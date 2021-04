A Lamborghini „továbbra is dolgozik” egy LMDh projekten

A Lamborghini még Stefano Domenicali vezetése alatt indította újra az ügyfélcsapatokra építő motorsport projektjét, az olasz márka azonban a koronavírus-járvány hatásai miatt egyelőre elhalasztja a 2015 óta piacon lévő GT3 Huracan frissítését.

A Lamborghini motorsport igazgatója, Giorgio Sanna szerint azonban arra még van lehetőség, hogy csatlakozzanak az amerikai IMSA alapját adó, de az európai WEC-ben is érvényes LMDh kategóriához.

„Továbbra is dolgozunk egy LMDh projekten” – nyilatkozta Sanna a Sportscar365-nek. „Továbbra is úgy gondoljuk, hogy az LMDh a legjobb, és az egyetlen módja annak, hogy a GT3 programunkon kívül terjeszkedjünk. Remélhetőleg hamarosan meg is hozzuk a döntésünket.”

A Lamborghini – akik Sanna szerint leghamarabb 2024-ben csatlakoznának az új kategóriához - már a 3. VW-csoporthoz tartozó márka lenne az Audi és a Porsche mellett, akik már korábban megerősítették a részvételüket.

Sanna szerint az lenne a legnagyobb különbség a fent említett márkákhoz képest, hogy a Lamborghini nem indítana gyári csapatot, hanem kizárólag az ügyfélcsapatok igényeinek megfelelően készítenék a versenyautóikat.

A Lamborghinin kívül a BMW, valamint GM alá tartozó Cadillac érdeklődéséről is hallani lehet az LMDh kategóriával kapcsolatosan.

