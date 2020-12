Kvjat: talán csak most értem meg igazán egy Forma-1-es topcsapathoz

Az orosz pilóta minden valószínűség szerint 2021-ben nem versenyez majd a Forma-1-ben, miután az AlphaTauri a japán Juki Cunodát igazolta le a helyére, így 2018 után ismét kikerülhet a sportból.

Danyiil Kvjat korábban elmondta, hogy kész pihenőévet tartani, akár egy teszt és tartalékpilótai szerepkörrel egybekötve, mielőtt ara fókuszálna, hogy 2022-ben ismét ott legyen a Forma-1 rajtrácsán.

2018-ban a Ferrari tesztpilótája volt Kvjat, akik nagyon meg voltak elégedve a munkájával, most pedig akár a Mercedes is lecsaphat rá, mivel Esteban Gutierrez szerződését szinte biztosan nem hosszabbítják meg, mert lejárt a szuperlicensze.

Kvjat úgy érzi, hogy a tapasztalata ideális jelöltté teheti őt valamelyik csapat számára a jövőben.

„Ideális esetben 2022-ben logikus a visszatérés, mert új szabályok lesznek, és minden egyes csapatnak szüksége lesz a csapatnak” – mondta Kvjat. „Azt elmondhatom, hogy a tapasztalat ilyenkor kiemelten fontos, én pedig mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy visszatérhessek, mert úgy érzem, van még mit adnom a sportnak.”

Kvjat úgy érzi, hogy jól teljesített idén Gaslyval szemben, miután megoldották az autójának a kezelhetőségi problémáit, de elismeri, hogy csapattársának monzai győzelme elvitte a show-t.

„Természetesen a monzai győzelme elhomályosított mindent, amit én idén csináltam, de ez teljesen normális. Fantasztikus versenye volt, de én is úgy érzem, hogy egy sokkal komplettebb versenyző lettem.”

„Akkor is, amikor nagy volt a nyomás rajtam a jövőm miatt, képes voltam több, mint 100%-on teljesíteni, ami nem mindig volt így nálam a múltban.”

Kvjat azt is hozzátette, hogy szerinte csak most mutatta meg a teljes potenciálját, és elismerte, talán kicsit túl gyorsan alakultak a dolgok körülötte korábban.

Daniil Kvyat, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing celebrate on the podium

Fotó készítője: Sutton Images