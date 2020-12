Így segített Sainznak a McLaren „egészséges környezete”

Carlos Sainz mindössze 2 évig volt a McLaren pilótája, azonban Abu-Dhabiban hiába versenyzett már azzal a tudattal, hogy ez lesz az utolsó versenye a Ferrarihoz igazolása előtt, még segített a wokingi alakulatnak megszerezni a konstruktőri bajnokság 3. helyét, amit 2012 óta a csapat legjobb eredménye, akkor még egy bizonyos Lewis Hamilton volt a csapat egyik versenyzője.

Sainz két dobogós helyezést szerzett a McLarennek, az Olasz Nagydíjon pedig talán csak egy kör választotta el attól, hogy győzelmet is ünnepelhessen. A McLaren Racing vezérigazgatója, Zak Brown szerint Sainz „kivételes” teljesítmény nyújtott, és hozzátette, hogy a csapat várakozásait is felülmúlta.

„Ez is azt mutatja meg, hogy amikor remek környezetet teremtesz a pilótának, nem csak a versenyautóban, de azon kívül is, ki tudod hozni a legjobb teljesítményüket. Szerintem ebben nagyon jó Andreas (Seidl) és én is, és Carlos tényleg tündökölt. Gyors volt az időmérőkön, de kemény a versenyen, amikor kell.”

„Remek munkát végzett az elmúlt két szezonban, és azt is mondhatnám, hogy felülmúlta a várakozásainkat.”

Sainz korábban 1 éves szerződéseket kapott a Toro Rossótól, majd a Renault-tól is, de elmondása szerint az a stabil helyzet, amit a McLaren megadott neki az első naptól kezdve, nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ilyen jól teljesített.

„Nem becsülném le a vezetőség támogatását, és azt, hogy milyen hatása van ennek egy versenyzőre” – nyilatkozta Sainz. „Az, hogy két évre biztosítottam magamat, nem kellett azt éreznem, hogy egy időmérő is megváltoztathatja a karrierem alakulását. Sosem éreztem igazán ezt a fajta nyomást itt.”

„Ez is azt mutatja, hogy a jó csapatszellem, és az egészséges környezet mennyire fontos ahhoz, hogy teljesítsen egy sportoló.”

Brown elmesélt egy sztorit arról, hogyan keltek egyből Sainz védelmére, amikor az első futamán, a 2019-es Ausztrál Nagydíjon már az időmérő első szakaszában kiesett:

„A kvali után egyből hozzá mentem, és azt mondtam, hogy „tudom, hogy egy remek körön voltál, de a körülmények megtréfáltak, azt hiszem Kubica kerekei adták fel a szolgálatot. Haver, nagyszerű vagy, mindenki tudja, hogy mi történt.” Azt mondta, hogy, ezt nagyra értékelem, általában nem szokott senki ilyet mondani nekem.”

A sztorira visszaemlékezve Sainz azt mondta, hogy „nagyon gyors voltam egész hétvégén, jól éreztem magamat az autóban, de aztán a Q1 végén forgalomba kerültem, és ki is estem, ami nagyon frusztrált akkor.”

„Amikor vége lett az időmérőnek, tudtam, hogy jól vezettem, és csak pár jó megjegyzésre volt szükségem a főnököktől és a többiektől, hogy azt érezzem, holnap is lesz nap.”

„Az egy jó példa volt arra, hogyan működik egy jó csapatszellem, hogyan kell vezetni egy csapatot.”

