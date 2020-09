Christian Horner a reménytelen olasz futam után is nyugodt marad

Christian Horner is kifejtette véleményét a Red Bull Racing rossz hétvégéje kapcsán. A Milton Keynes-i csapat vezetője elmondta, hogy Verstappen motorgondjait nem lehetett megoldani, Albon pedig körönként egy másodpercet veszített egy korai sérülés következtében.

Az elején természetesen Horner is megemlékezett és gratulált testvércsapatuk nagyszerű sikerének. „Először is szeretnék gratulálni az AlphaTaurinak, különösen Franz Tostnak, Pierre Gaslynak és a Hondának is, akik valami elképesztőt tettek az asztalra, hogy meglegyen ez a győzelem.”

Még több F1 hír: A Olasz Nagydíj után a bajnokság állása az F1-ben

A Red Bull számára azonban ez egy felejthető néhány nap lesz. Már pénteken sem voltak valami acélosak, és később sem tudták megoldani a gondokat. „A kihívásokkal teli hétvégénk folytatása a futam volt. Max egy DRS-vonatba ragadt a rajt után, és azt szinte lehetetlen megtörni ezen a pályán.”

„Alexnek pedig megsérült az autója az első kanyaros ütközés miatt. Emellett kapott még egy öt másodperces büntetést is, amelynek köszönhetően a mezőny végén találta magát.” Az új rajtot követően Verstappent egy motorprobléma hátráltatta.

„Nem tudtuk megoldani, ezért Maxnak ki kellett szállnia 30 kör elteltével. Ami Alexet illeti, a padlólemezének sérülése elég jelentős volt. Nagyjából egy teljes másodpercet bukott körönként.”

„Nem ez volt a legjobb hétvégénk, de összedugjuk majd a fejünket és keményen fogunk dolgozni, hogy visszatérjünk oda, ahová tartozunk a jövő heti Mugellóban rendezett viadalon.” A bikások tehát nem adják fel a küzdelmet, és a tanulságok levonása után hamar maguk mögött szeretnék majd hagyni Monzát.

Elképesztően látványos videóval állt elő a Red Bull!