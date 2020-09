Seidl elégedetten nyilatkozott, és az egész csapatát megdicsérte

Ha nincs Hamilton büntetése, talán akkor is a második lett volna Carlos Sainz a McLarennel, a piros zászlót követő újraindítás után azonban esélye nyílt megszerezni a futamgyőzelmet is. A végsőkig hajszolta Pierre Gaslyt, de a körszámláló a végéhez ért, így már nem tudta megpróbálni az előzési manővert.

„Ez egy remek eredmény számunkra. Vegyes érzések, de nyilván kedveztek nekünk a Mercedes gondjai, szóval nagyon boldog vagyok. Hatalmas köszönet a gyárban dolgozóknak és persze a két versenyzőnknek, hogy megvalósították ezt” – kezdte az interjút Andreas Seidl.

A futam elején még a 2. és 3. helyen is állt a két McLaren, utána viszont talán nem volt szerencséjük a biztonsági autóval, és egyszerre kellett kihívniuk a két versenyzőt, amiből még kisebb bonyodalom és vizsgálat is kerekedett, miután Norris elég egyértelműen feltartotta a mögötte lévőket a bokszba menet.

Seidl szerint sem segített nekik annyira a biztonsági autós fázis. „Nem segített, mivel jó pozícióban voltunk addig a pontig. Néha azonban ez a helyzet. Elképesztően örülök a 2. és a 4. helynek, de annak még jobban, hogy erős volt ma az autónk, és ez a jövőre nézve is bíztató.”

A McLaren az utóbbi időszakban rengeteget fejlődött, és az, hogy most csalódottak a siker elmaradása miatt, jól jelzi a megtett útjukat.

„Amikor reggel felkelünk, természetesen nyerni akarunk. Tudjuk, hogy ez jelenleg nem lehetséges az autó teljesítményével, de ahogy már mondtam korábban, az a fontos, hogy lépéseket teszünk előre. Így juthatunk el arra a pontra, ahol a jövőben lenni szeretnénk.”

Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Seidlék talán bízhattak abban, hogy meglehet a csapat első sikere a 2012-es Brazil Nagydíj óta, de a piszkos levegőben autózás visszavetette őket, ezért nem tudtak megfelelően közeledni Gaslyra, még ha kicsit gyorsabbak is voltak a verseny és az egész hétvége folyamán.

Megnézve az utóbbi napok alakulását, egész magabiztosan ki lehet jelenteni, hogy a McLarené volt a második legjobb csomag ezen a helyszínen. Seidl a csapat előrelépését emelte ki főként, és elmondta, hogy büszke mindenkire, mivel hosszú utat tettek meg idáig.

„Jó érzés ezt látni, hiszen elég nagyot léptünk előre a tél folyamán. Az autónk minden típusú pályán jól működik, és csapatként is fejlődtünk. Ma is jók voltak a bokszkiállásaink, a stratégiai döntések is rendben voltak, és az egész gárda mindent beleadott. Igazán jó látni az elért fejlődést, de hosszú még az út.”

