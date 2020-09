Carey nem gördítene akadályt a Mercedes kilépése elé

A csapatok az új Concorde megegyezés pénzügyi, kereskedelmi és irányítási feltételei szerint fognak majd tevékenykedni a következő öt évben, 2021-től 2025-ig. A kilépési záradékok azonban lehetővé teszi majd, hogy egy problémákkal szembesülő csapat idő előtt kilépjen, ha szükséges.

Az utóbbi időkben ismét felmerültek a pletykák, hogy a Mercedes a Concorde egyezmény aláírása ellenére ki fog lépni a Forma-1-ből, Chase Carey, a Forma-1 vezetője pedig elismerte, hogy jogilag valóban lehetőségük van erre.

„Igazából öt évre szól ez a rendszer, de nem fogjuk versenyzésre kényszeríteni a csapatokat, ha nem akarják azt” – mondta Carey, számolt be az F1i.com.

„Szerintem mindannyian izgatottan várják az előttünk álló jövőt, szóval most megvan az a struktúra, amely az irányelveket biztosítja, nemcsak a pénzelosztás szempontjából, hanem az irányítási rendszer, valamint a sport, a technikai és a pénzügyi szabályok szempontjából is. Ezek képezik majd a sport alapkövét, hogy közös munkával tovább tudjunk növekedni a jövőben.”

Az F1 pénzelosztási szisztémájának megváltoztatása kulcsfontosságú volt a kisebb csapatok pénzügyi integritásának fenntartása érdekében. A Mercedes főnöke, Toto Wolff elmondta, hogy ők azt szerették volna, ha pénzügyileg jobban elismerik a csapatot a sikereik miatt, erre azonban nem került sor.

Carey úgy hiszi, hogy a végső intézkedések fair kompromisszumot jelentenek majd, és lehetőséget biztosítanak a kisebb csapatoknak, hogy egy „egészséges” üzleti modell segítségével tudjanak tovább dolgozni.

„Vannak olyan részletek, amelyek csak ránk, vagyis a partnerekre tartoznak. Beszéltünk erről specifikusan. Úgy éreztük, hogy a pénzelosztás túlságosan is egyenlőtlen, ezért most már sokkal kiegyensúlyozottabb irányt vettünk, amely még mindig a pályán elért sikereken alapul.”

„Amikor ezt kombináljuk a költségplafonnal, úgy gondoljuk, hogy ezek az elemek együttesen valóban az alapját jelentik majd a sokkal jobb versenynek és a sokkal egészségesebb üzletnek is.”

