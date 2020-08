A Mercedes aláírhatja a Concorde-egyezményt, mégis idő előtt távozhat

Az F1-Insider.com megbízhatónak mondható értesülése szerint a Mercedes 2021 végéig marad a Forma–1-ben gyári csapatként. Nemsokára alá is írják majd a 2021-től életbe lépő új Concorde-szerződést, ez azonban nem jelenti azt, hogy hosszú távra kötelezik el magukat a királykategória iránt.

A Red Bull állítólag gondoskodott arról, hogy az új, öt évre szóló F1-es megállapodásban legyenek kilépési záradékok, amelyeket évente lehet lehívni. Ez azt is jelenti, hogy a Mercedes 2021 végén eladhatja gyári csapatát, méghozzá anélkül, hogy ezért büntetést kellene fizetnie.

A csapat gyári kivonulása még nem került le az asztalról. A koronavírus miatti válság következtében azonban a Daimler egy évvel elhalasztotta ezzel kapcsolatos döntését. Az új megállapodásban szereplő kilépési záradék viszont lehetővé teszi majd számukra a kivonulást.

A Mercedesnek azért is érheti meg maradni 2021-ig, mert a technológiai szabályok nem változnak, és a magas fejlesztési költségek is eltűnnek, mivel az autókat lényegében befagyasztják a jövő évre. Emellett érkezik a 145 millió dolláros költségplafon is. Minimális befektetéssel tehát a Mercedes nekiláthat a nyolcadik vb-cím megszerzésének is Lewis Hamiltonnal.

A csapatfőnök, Toto Wolff legutóbb még azt nyilatkozta, hogy nem akarja aláírni az új egyezményt. Szerinte a Mercedes „bevételek szempontjából a legnagyobb vesztese” az új Concorde-szerződésnek, mivel a csapatoknak szánt pénzeket máshogy osztják majd szét, előtérbe helyezve, hogy a kisebb csapatok többet kapjanak, mint eddig.

„A Ferrari megtartotta kiváltságait, a Red Bullnak pedig előnye van a két csapatával.” Wolff szerint egyedül a Mercedest nem értékelték méltó módon. „Úgy vélem, hogy a Mercedes sokat adott a Forma–1-nek az utóbbi években. Amellett, hogy nagyon versenyképesek vagyunk a pályán, nálunk versenyez az a pilóta, aki a legnagyobb figyelmet generálja világszerte. Úgy érezzük, hogy ezért nem kapjuk meg a megfelelő elismerést” – mondta Wolff.

A Forma–1 eközben azzal válaszolt, hogy ők már nem szeretnék tovább halogatni a szerződés aláírását, mivel minden lényeges kérdést átbeszéltek. Jelen állás szerint még nem tudható, hogy azóta közeledtek-e az álláspontok, de úgy tűnik, hogy a világbajnok csapat még legalább egy évig a mezőnyt erősíti majd.

