Brawn: a forgalom problémás lesz, de akciódús futamra számítok a bahreini „oválon”

A koronavírus-járvány arra kényszerítette a Forma-1-gyet, hogy olyan alternatív megoldásokat találjon a versenynaptár elkészítéséhez, amelyek normális körülmények között fel sem merültek volna.

Bár a fordított rajtrácsos időmérős futamok ötletét végül elvetették, láttunk már idén duplafutamokat, Imolában a két napos versenyhétvégével fog kísérletezni a Forma-1, Bahrein pedig az utóbbi évek legrövidebb, és leggyorsabb pályáján fogadhatja majd a mezőnyt a második futamán.

„Biztos vagyok benne, hogy a hagyományos Grand Prix pályán futott verseny is izgalmakkal lesz teli, de két verseny rendezése lehetőséget teremtett arra, hogy egy olyan vonalvezetést is kipróbáljunk, amely teljes mértékben különbözik bármitől, amin valaha is mentünk” – írta Brawn az F1-com-on futó blogjában.

„Az „oválpálya” egyáltalán nem hagyományos, de szerintem igen nagy kihívást fog jelenteni a csapatok és a pilóták számára, mind az időmérőn, mind a versenyen, és akciódús futamra számítok.”

„Nagyon sűrű futam lesz, 1 perc alatti köridőkkel, több, mint 80 körrel. A forgalom egészen biztosan problémát fog jelenteni, de rengeteg esély lesz az előzésre is. Egyszerűnek tűnik, de arra számítok, hogy nagyon nehéz lesz kiautózni a legjobb időket.”

Bahrain oval track Fotó készítője: Motorsport.com

Brawn beszélt arról is, hogy mennyire elégedett a végleges versenynaptárral, ugyanakkor „figyelmeztette” a szervezőket a kötelességeikre.

„Nagyon jó érzés volt még 4 verseny bejelenteni, ezzel pedig 17 futamosra bővíteni a versenynaptárt. Idén egy problémából lehetőséget kovácsoltunk, és változó okok miatt olyan pályákon is ott leszünk, mint Isztambul, Mugello, Portimao, Imola.

„Ezek remek pályák, és nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk. Figyelnünk kell azonban arra, hogy elkötelezettek maradjunk, és fenntartsuk a (vírusellenes) protokolljainkat. Bármilyen figyelmetlenség beszűrődését meg kell akadályoznunk.”

„Nem akarjuk azt, hogy a fogadó országok idegesek legyenek csak a Forma-1 érkezése miatt, de nagyon izgatottak vagyunk, és büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk.”

