Button: Lewis tisztában van vele, hogy Max mennyire tehetséges

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt hét év legkiélezettebb bajnoki küzdelmét láthatjuk az idei szezonban, ugyanis Lewis Hamilton hosszú idő után nemcsak egy komoly kihívóval találta szembe magát, hanem most már jelentősnek mondható hátrányba került a bajnoki összetettben.

„Ez annyira izgalmas! Normális esetben már a szezon korai szakaszában tudni lehet, hogy a bajnoki cím a Mercedeshez kerül, és vélhetően Lewis Hamilton lesz az, aki megnyeri ezt. Az idei évben azonban valódi kihívással találta szembe magát” – jelentette ki Button a Sky Sports F1-nek.

„Ő (Lewis) tisztában van vele, hogy a bajnokságban Verstappen mögött áll jelenleg, de újra össze fog vele csapni az év később szakaszában, nekem ez az érzésem. És Silverstone egy olyan pálya, ahol a Mercedesnek jól kell teljesítenie, szóval ez egy szoros csata lesz Max Verstappennel.”

„Azt hiszem, hogy Lewis élvezi ezt, élvezi, hogy harcolhat valakivel a pályán. Tudja, hogy Max mennyire tehetséges, illetve azt is, hogy a Red Bull mennyire jó. Szóval igen, úgy vélem, hogy ez egy izgalmas csata a számára, ami biztosítja azt is, hogy továbbra is érdekelje a Forma-1, emiatt írt alá további két évre.”

Jenson Button jelenleg a Williams alakulatánál tölt be tanácsadói szerepkört, így közelről figyelheti a Mercedes másik ülésének alakulását is, hiszen a grove-i alakulat pilótája, George Russell lehet a befutó Valtteri Bottas megüresedő pozíciójára.

