"Räikkönen egyszerűen már túl öreg az F1-hez"

Legutóbb egy másik korábbi pilóta, Marc Surer volt az, aki megszólalt ebben a témában, és ő sem volt a legjobb véleménnyel Räikkönen mostanában mutatott teljesítményével kapcsolatban.

A svájci szerint a legutóbbi baleset, amelyért egyébként büntetést is kapott a Jégember, csak egy újabb jele volt annak, hogy eljött a búcsú ideje. „Már egyszerűen túl öreg. Valahol kezd elveszni a tempója” – mondta a Motorsport-Totalnak Surer.

„Voltak azért jó versenyei is, mert vezetni még mindig tud. A tehetsége nem veszett oda. A puszta reflexeket azonban idővel kezded elveszíteni. Emellett nem lehet elmenni szó nélkül.” Surer szerint ezért itt az idő, hogy az Alfa Romeo elengedje veterán pilótáját, és valaki mást szerződtessen Antonio Giovinazzi mellé.

A futamokon ugyan a finn még mindig képes sokat kihozni az autójából, a gyenge időmérős teljesítménye azonban sokszor rányomja a bélyegét a vasárnapi lehetőségeire, és ezért nem tud talán annyit pontot szerezni, amennyit egy jobb szombati szereplés révén lehetne.

Giovinazzi jelenleg 7:2-re veri Räikkönent a kvalifikációkon, miközben az olaszt sem tartják a mezőny legerősebb fiatal tehetségének, ezért Surer szerint a csapatnak figyelembe kéne vennie ezt a tényezőt is.

„Az Alfa Romeónak is át kell ezt gondolnia. Giovinazzi nem lett hirtelen sokkal gyorsabb. Ő olyan gyorsan megy, amennyire az autó engedi. Kiminek is ott kéne lennie. Ő azonban kezd egy kicsikét túl sokat veszíteni vele szemben.”

Räikkönen azonban még nem mondott semmit jövőjével kapcsolatban. Az istálló viszont továbbra is támogatja őt. „Nem tudom, mik a tervei, és nem is beszélhetek a nevében. Jelenleg azonban nincs gond a motivációjával, jól dolgozik a csapattal, és legutóbb is erős versenyt futott” – Xevi Pujolar, az Alfa vezető mérnöke.

